Banco Bpm, terzo posto in Coppa Italia

Va in archivio con il terzo posto la Coppa Italia 2018 della Pallanuoto Banco BPM Sport Management con Fabio Baraldi (ex della gara) e compagni che superano 15-7 il CC Napoli. Vittoria finale che è andata alla Pro Recco, che in finale ha battuto Brescia 7-5 infilando la sesta vittoria di fila nella competizione.

In semifinale, sabato 3 marzo, non era bastata al Banco Bpm un’incredibile prova di Drasovic (che firma una tripletta) e un altrettanto ottimo Lazovic in porta, per battere l’An Brescia. Il derby lombardo (finito 10-8) e l’approdo alla finale erano così andati ai bresciani.

LA FINALE PER IL TERZO POSTO – Una gara condotta fin dall’inizio da parte del sette di Baldineti (che parte con Nicosia in porta): dopo l’iniziale 2-2, infatti, la formazione bustocca scappa via con Baraldi che segna in superiorità (3-2 a fine primo tempo) e con la Pallanuoto Banco BPM Sport Management che firma un parziale di 6-0 per l’8-2 guidato dalla doppietta di Petkovic. Il terzo tempo però vede il ritorno del CC Napoli che con due gol di Dolce e un break di 4-0 prova a farsi pericoloso (9-6): non basta perché il quarto tempo è a senso unico con la Pallanuoto Banco BPM Sport Management che chiude i conti con il gol di Blary, quello di Di Somma (su assist di Figlioli) e con Luongo che mette al sicuro il risultato. Finisce con il 15-7 che vale il terzo posto per la società del presidente Sergio Tosi.

Marco Baldineti (allenatore Pallanuoto Banco BPM Sport Management): “Abbiamo gestito la partita anche se nel terzo tempo c’è stato un po’ un calo e abbiamo preso un parziale di 4-0 e anche questo è un problema, perché ogni volta che andiamo in vantaggio di tanto c’è un rilassamento e questo non deve accedere. Non era facile, dopo la sconfitta di ieri, gestire una partita come quella di oggi e i giocatori sono stati bravi a vincere perché non è mai scontato. Il terzo posto per noi è un premio di consolazione perché volevamo fare tutti questa finale e dopo una grande delusione non era facile recuperare in poche ore. La speranza è ora di riuscire a recuperare la miglior condizione per tutti perché qualcuno non è al massimo e qualcuno ha avuto un po’ un calo legato anche ai tanti impegni ravvicinati e tanti mesi di gioco ad alto livello. Dobbiamo cercare di essere tutti al meglio, perché quando tutti sono al completo e giocano siamo un’ottima squadra”.

Fabio Baraldi (centroboa Pallanuoto Banco BPM Sport Management): “Ho giocato contro quella che è praticamente la mia famiglia e a cui voglio un bene infinito e mi costa sempre tanto giocare contro questi ragazzi perché con loro è sempre strano. Noi abbiamo fatto la nostra partita anche un po’ arrabbiati per come è andata ieri e abbiamo messo dentro un po’ di cattiveria in più”.