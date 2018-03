Banco Sardegna – Openjobmetis, la partita in diretta

Trasferta delicata per la Openjobmetis che gioca in Sardegna sul campo di Sassari a partire dalle ore 19 di domenica 25 marzo. Il match della squadra di Caja sarà raccontato da VareseNews con il consueto liveblog attivo fin dal venerdì pomeriggio: per partecipare si può scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn e #sassarivarese su Twitter e Instagram.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI.