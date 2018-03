Bandi di Fondazione Comunitaria del Varesotto, la presentazione fa il pieno

È iniziato con un “tutto esaurito” il tour di presentazione dei Bandi Anno 2018 della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus. La sala del ridotto Pirandello del Teatro Sociale Delia Cajelli ha faticato a contenere il centinaio di esponenti di associazioni che hanno voluto essere presenti.

Dopo il saluto dell’Assessore Paola Magugliani in rappresentanza del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale, il Presidente della Fondazione Comunitaria, Maurizio Ampollini e il Segretario Generale, Carlo Massironi hanno spiegato anche in dettaglio i contenuti e le modalità per presentare le domande di assegnazione dei contributi a fronte di progetti di utilità sociale.

Sono a disposizione 1.353.000,00 euro per 5 bandi in vari settori oltre a 154.300,00 euro per interventi su progetti extra-bando per un totale di 1.507.300,00. Anche quest’anno per stimolare la partecipazione della comunità le donazioni che ogni Organizzazione dovrà suscitare da parte di soggetti terzi, pubblici e/o privati, saranno destinate interamente al progetto. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 15 maggio 2018.

La parte finale dell’incontro è stata dedicata all’approfondimento dell’argomento e alle risposte sui quesiti posti dai numerosi intervenuti da parte del Presidente Maurizio Ampollini e del Segretario Generale Carlo Massironi.

Erano presenti anche i Consiglieri della Fondazione Comunitaria Gian Franco Bottini e Danilo Francesco Guerini Rocco unitamente a rappresentanti di numerose organizzazioni No Profit, Lions e Rotary Club e persone interessate all’argomento.

I prossimi incontri di presentazione dei Bandi sono programmati per mercoledì 28 marzo p.v. – ore 20:45 presso la Sala Consiliare di Villa Aliverti del Comune di Vedano Olona e per giovedì 5 aprile p.v. – ore 17:30 presso la Sala Convegni di CSV Insubria (CESVOV) di Varese.

Tutte le notizie e le informazioni sui Bandi e sulla Fondazione sono rilevabili sul sito www.fondazionevaresotto.it;

I cinque Bandi di Fondazione Comunitaria del Varesotto per il 2018

Bando n. 1/2018 – ASSISTENZA SOCIALE: Fondi a bando: € 700.000,00

Bando n. 2/2018 – ARTE e CULTURA: Fondi a bando: € 350.000,00

Bando n. 3/2018 – EDUCARE CON GLI ORATORI: Fondi a bando: € 100.000,00

Bando n. 4/2018 – ALTRE FINALITÀ: Fondi a bando: € 153.000,00

Bando n. 5/2018 – MICRO EROGAZIONI: Fondi a bando: € 50.000,00

Extra-Bando € 154.300,00

La Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, che è stata costituita su iniziativa di Fondazione CARIPLO, promuove il miglioramento della qualità della vita della Comunità di riferimento stimolandone lo sviluppo civile, culturale, ambientale, ed economico e sviluppa la cultura del dono e la coesione sociale.

L’importo complessivo dei flussi di contributi canalizzati attraverso la Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, dal 2002 al 2017, quindi in sedici anni, è stato di circa 50 milioni di euro per oltre 2.500 progetti che determinano una media annuale di oltre 3,1 milioni. Le attività erogative della Fondazione comprendono gli stanziamenti effettuati, oltre che sotto forma di bandi, anche attraverso patrocini, fuori bando, micro credito, borse di studio, di ricerca e specializzazione medica e progetti speciali sostenuti con fondi della Fondazione Comunitaria derivanti dalla gestione del proprio patrimonio.