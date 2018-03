Bandi per la cultura e il sociale 2018, un incontro al Cesvov

Si terrà alla sede del Cesvov a Varese il terzo incontro di presentazione dei bandi 2018 di Fondazione Comunitaria del Varesotto.

La Fondazione intende con queste serate promuovere, diffondere, illustrare i contenuti e le modalità operative deil’edizione 2018 dei bandi, destinati ad attività culturali e sociali.

L’appuntamento è per giovedì 5 aprile 2018 alle 17.30. L’incontro si terrà alla Sala Biblioteca del CSV Insubria (Ex Cesvov), in via Brambilla, 15.

Tutte le informazioni su www.fondazionevaresotto.it.