La basilica di San Vittore diventa Gerusalemme per la Sacra rappresentazione

Domenica 25 marzo 2018 alle ore 15.00, a partire dalla Basilica di San Vittore di Arsago Seprio avrà luogo la 33a edizione della Sacra Rappresentazione della Passione del Signore, organizzata dall’Associazione “La Passione di Jerago con Orago – ONLUS” in collaborazione con la Parrocchia guidata da don Stefano Venturini, la Pro-Loco, la Protezione Civile e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, in occasione dei festeggiamenti per il millenario della morte di Arnolfo II, originario di Arsago e arcivescovo di Milano dal 998 al 1018.

La partecipazione delle Associazioni del territorio è molto viva: collaboreranno per la “Passione” anche il gruppo Alpini e i Rioni.

La Passione è come sempre itinerante: attori e spettatori si sposteranno da una scena all’altra, accompagnati da canti polifonici e melodie anche di antica tradizione. La Passione avrà infatti la preziosa partecipazione della corale parrocchiale di Olgiate Olona, del coro Sette Note di Gallarate e del corpo musicale di Arsago Seprio.

L’ingresso di Gesù a Gerusalemme e l’Ultima Cena saranno rappresentati davanti alla Basilica di San Vittore. Subito dopo avranno luogo la consegna a Giuda dei 30 Denari, la riunione dei sacerdoti del Sinedrio, il rinnegamento di Pietro e l’agonia di Gesù nel Getsemani. La processione si dirigerà poi verso il parco Pissina di via Lazzaretto, dove si terranno i processi a Gesù presso Pilato e Erode; presso la chiesa di Santa Maria al Monticello saranno invece rappresentati crocifissione, morte e deposizione del Signore dalla Croce, per terminare con la scena della Risurrezione.

Tutti i promotori e gli attori sono volontari che condividono il desiderio di trasmettere il messaggio dell’amore evangelico.

La Sacra Rappresentazione si concluderà con la S. Messa presieduta dal Vescovo Mons. Franco Agnesi presso la chiesa di Santa Maria al Monticello, con la partecipazione della corale parrocchiale di Arsago.

Il gruppo “La Passione di Jerago con Orago – Onlus” prosegue nel cammino per il riconoscimento delle Sacre Rappresentazioni come bene culturale immateriale dell’umanità, riconosciuto dall’UNESCO: il 6 febbraio 2018, presso l’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia di Roma, ha avuto luogo l’incontro tra i Sindaci del Comuni che ospitano le Passioni di Cristo. 28 città distribuite in quasi tutte le regioni d’Italia hanno stilato un protocollo d’Intesa tra di loro e con l’Associazione Europassione per l’Italia, il quale andrà a implementare il dossier per la proposta di Candidatura al Riconoscimento del Patrimonio Immateriale dell’Umanità dell’Unesco, così come da indirizzo del responsabile tecnico-scientifico del progetto, dottoressa Patrizia Nardi.

Il protocollo d’intesa darà origine ad un Accordo di valorizzazione del percorso di candidatura. La“Rete dei Sindaci delle Passioni di Cristo” sostiene le azioni di tutela e di salvaguardia in favore di questo peculiare elemento identitario della cultura della tradizione italiana ed europea trasmessa per secoli dalle comunità delle forme di teatro e dei riti legati alla Settimana Santa. La tutela e la conservazione degli elementi materiali legati a queste performance, la valorizzazione, la promozione e la trasmissione dell’immaterialità dell’elemento attraverso l’organizzazione di eventi culturali, seminari, mostre ed attività di trasmissione costituiscono i punti fondanti del protocollo. L’iter, che Europassione per l’Italia ha messo in atto negli ultimi anni in favore del percorso di candidatura, sostenuto da tutti i sodalizi europei di Europassion- Passio Domini in Europe, ha raggiunto con oggi un’altra importante tappa avvicinandosi al completamento del dossier e delle azioni condivise programmate dalle comunità. A Roma, in quello che è il tempio del patrimonio culturale immateriale italiano, accolte dal direttore dott. Leandro Ventura erano presenti tutte le Istituzioni firmatarie del Protocollo con le delegazioni delle Associazioni che fanno parte di “Europassione per l’Italia”, il suo presidente dott. Flavio Sialino ed il referente delle comunità per il progetto UNESCO dott. Gianluca Paternoster. Alla presenza del direttore Ventura e della responsabile di progetto, Patrizia Nardi, hanno sottoscritto l’importante protocollo le città di Alghero (SS), Apecchio (PU), Barile (PZ), Caltanissetta, Castelsardo (SS), Cantiano (PU), Cianciana (AG), Fagagna (UD, Gubbio (PG), Erto (PN), Bagno a Ripoli (FI), Loreto (AN), Lizzano (TA), Maenza (LT), Oppido Lucano (PZ), Oria (BR), Pove del Grappa (VI), Quarona (VC), Romagnano Sesia (NO), Sassari, Sezze (LT), Sordevolo (BI), Terranova di Sibari (CS), Tiriolo (CZ), Torre S. Susanna (BR); Trabia (PA). Per le associazioni invece, erano presenti i delegati della Pro Loco di Serravalle; del Comitato organizzatore Sacra Rappresentazione “Via Crucis” di Barile; le associazioni Teatro della Parola e Real Maestranza di Caltanissetta; il Comitato La Turba di Cantiano; l’Associazione Settimana Santa Cianciana; l’Associazione Culturale Un Grup di Amis di Ciconicco; la Venerabile Confraternita di Santa Croce della Foce di Gubbio; il Comitato Pro Venerdì Santo di Erto; il Centro Attività Turistica di Grassina; la Passione di Jerago con Orago; il Centro Turistico Giovanile “Val Musone”; l’Associazione Pietre Vive – Onlus di Lizzano; l’Associazione Passione di Cristo di Maenza; Associazione ONLUS “Ente Nettunese Sacre Rappresentazioni ed Eventi”; Gruppo Recupero Tradizioni Locali di Oppido Lucano; la Passione nel Borgo Antico – Gruppo di Promozione Umana di Oria; il Comitato Feste Quinquennale di Pove del Grappa; Ass. Culturale “Amici del Venerdì Santo di Quarona; Comitato Pro Venerdì Santo di Romagnano Sesia; Associazione della Passione di Cristo di Sezze; Teatro Popolare di Sordevolo; l’Associazione Culturale Gruppo Folk Sacro “Venerdì Santo” di Terranova di Sibari; Gruppo Spontaneo di Tiriolo; Comitato Cittadino della Passione e Morte di N.S.G.C. di Torre Santa Susanna; l’ Associazione Storico Culturale “Il Cammino” di Trabia.