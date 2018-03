“Il basket siamo noi”, Argieri nuovo presidente

Umberto Argieri è il secondo presidente de “Il basket siamo noi”, il trust di tifosi che comprende tra i 400 e i 500 soci e che possiede il 5% delle quote della Pallacanestro Varese.

Argieri succede a Luca Thomas Villa (che non si era ricandidato) ed è stato eletto dal primo consiglio direttivo effettuato dopo le elezioni dello scorso 28 febbraio, le prime dell’associazione che per oltre un anno e mezzo era stata retta da un consiglio formato dai fondatori.

Nelle consultazioni (QUI l’articolo) Argieri, 51 anni, era risultato il più votato in assoluto tra le tre categorie di soci (fondatori, gold e silver) che formano il trust. Fin da subito quindi il suo nome era stato accostato alla carica presidenziale, e infatti è stato eletto all’unanimità. (nella foto, da sin.: Biancheri, Aceti, Lodolini, Argieri)

Il consiglio direttivo è formato in tutto da nove persone, tre delle quali affiancheranno Argieri con incarichi di rilievo. Vicepresidente è stata nominata Benedetta Lodolini, segretario sarà Paola Biancheri mentre Riccardo Aceti è stato confermato nel ruolo di tesoriere. Il consiglio è formato anche da Renato Vagaggini, Paola Guarneri, Michele Oprandi, Sergio Colombo, Fabio Gandini e Beppe Trani.

«Il nostro obiettivo sarà quello di far crescere il trust e farlo diventare punto di riferimento, stato d’animo e valore – ha detto Argieri dopo l’elezione – Lavoreremo con il nuovo direttivo e con tutti i nostri associati che si vogliono mettere in gioco su questi tre fronti: un punto di riferimento per tutti gli appassionati di oggi, uno stato d’animo per il legame fideistico che da sempre unisce la città con la sua squadra di pallacanestro, un valore per il modello di partecipazione che vogliamo rappresentare».