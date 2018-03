Basta grigliate al Parco Altomilanese, da Pasquetta solo pic nic

La Pasquetta si avvicina e la voglia di passare le prime belle giornate di primavera all’aperto torna a salire. Il Parco Altomilanese è uno dei pochi luoghi del Basso Varesotto dove potersi godere un po’ di tempo nel verde senza dover prendere la macchina. Proprio per tutelare questo luogo così prezioso, da quest’anno il consiglio di amministrazione del parco ha deciso di dire basta alle grigliate nell’unico polmone verde tra Busto Arsizio, Castellanza e Legnano.

Basta fuochi, basta effluvi di carne arrostita sulla carbonella che invadono tutta la zona, stop anche ad un certo modo di intendere la scampagnata che al Parco Altomilanese spesso faceva rima con chiasso, musica ad alto volume ma anche rifiuti abbandonati, vandalismi ed eccessi alcolici.

La conferma di questo cambio di rotta arriva dalla nuova presidente del Pam Laura Rogora: «Si può vivere il parco in altri modi – spiega – si potrà fare pic nic con pranzo al sacco e presto verrà implementata l’area giochi per i bambini. Non è più sostenibile, invece, la presenza delle griglie (che spesso venivano anche vandalizzate, ndr) quando si arriva ad avere anche 2 mila persone in contemporanea».

Il consiglio di amministrazione del parco ha già provveduto a chiedere il supporto delle polizie locali e delle altre forze dell’ordine per aumentare i controlli e nelle prossime settimane provvederà a far rimuovere i manufatti per le griglie. Verrà attivata anche un’intensa campagna informativa perchè le nuove direttive vengano rispettate da tutti gli avventori.