Bello nei prossimi giorni, ma torna il gelo

Saranno giornate splendenti quelle che ci accompagneranno da qui, metà settimana, fino al weekend.

Ma sebbene la primavera astronomica sia arrivata, altrettanto non può dirsi per le temperature, che saranno quasi invernali.

SITUAZIONE – “Correnti settentrionali scorrono tra una depressione sulla penisola italiana e l’alta pressione estesa sull’Europa nordoccidentale favorendo sulla regione alpina tempo più stabile via via soleggiato, con temperature sotto le medie del periodo”. Questo il punto della situazione secondo il Centro Geofisico Prealpino.



PREVISIONI E TENDENZA – Bello oggi, mercoledì, velato domani, con qualche fiocco sulle creste alpine per lo più portate dal vento. Venerdì giornata soleggiata.

Il weekend potrebbe essere bello con qualche goccia forse domenica.

TEMPERATURE – Qui le dolenti note. Per domani, giovedì 22 marzo, il “biscione” delle temperature messo su di un diagramma segna il picco minimo: potremmo arrivare nelle prime ore del mattino a temperature appena sopra lo zero, e forse in alcuni casi anche un po’ più giù, con ipotesi di gelate inaspettate.

E sempre giovedì la temperatura massima attesa sarà attorno ai 6,5 gradi alle 14: tanto quanto basta per farci aprire l’armadio per riprendere sciarpa e cappellino.