Benemerenze sportive, la serata di gala del Coni varesino

Lunedì 19 marzo dalle ore 18 il prestigioso Salone Estense del Comune di Varese si trasformerà in privilegiato palcoscenico per la consegna delle Benemerenze Sportive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) per l’anno 2016.

Coinvolte Società Sportive del territorio, dirigenti e atleti che si sono particolarmente distinti conquistando titoli italiani, europei e mondiali nelle diverse discipline sportive.

Sarà anche l’occasione per presentare la quarta edizione del “Premio Enrico Ravasi” in memoria dell’indimenticato Geometra Enrico Kicco Ravasi, storico Presidente del Coni Varese. Saranno sei i “premi Ravasi” che verranno consegnati, di cui due alla memoria.

La serata, organizzata dalla Delegazione Provinciale Coni di Varese sarà condotta da Luca Broggini, si arricchirà della presenza di numerose autorità sportive e politiche del territorio provinciale. Di seguito l’elenco dei premiati.

Durante l’evento verrà premiato con la medaglia d’oro al merito sportivo il campione mondiale di arco compound a squadre Luigi Dragoni. Tre le società: Tiro a Volo Belvedere, Polha Varese e Handball Cassano Magnago.

Trentaquattro gli atleti che verranno insigniti della medaglia di bronzo al merito sportivo, tra i quali Giorgia Bordignon, Arianna Castiglioni, Giulio Dressino e Arianna Talamona.