Benji & Fede incontrano i fan a Varese

Benji & Fede, mercoledì 14 marzo, saranno a Varese alla Mondadori Bookstore via Morosini, alle 15, per firmare le copie del loro nuovo album “Siamo solo noise”, anticipato dai singoli “Buona fortuna” e “On Demand” feat. Shade.

L’album ha debuttato al 1° posto della classifica di vendita (Fimi/gfk), come i due precedenti album del duo. Il disco è stato realizzato durante le esperienze che hanno contraddistinto la vita di Benji & Fede in questo ultimo straordinario anno: ricordi, esperienze positive e negative si alternato a momenti più ludici, tutti raccontati nelle loro canzoni. Benji & Fede sono il duo fenomeno degli ultimi anni, caso unico e raro di successo senza talent e senza provenire dalla scena rap, pionieri del web.

Questi sono alcuni dei loro numeri dal 2015 ad oggi: 2 certificazioni Doppio Platino, 2 certificazioni Platino, 5 Oro, per un totale di oltre 140.000 album e oltre 560.000 singoli venduti; più di 100.000 persone presenti nei loro instore, oltre 80.000 persone ai loro live sold out per due tour consecutivi e più di 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, 2 album (20:05 e 0+) entrati direttamente al numero 1 della classifica.