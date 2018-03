“Benzina” addio, una vita per gli altri

Gianluigi Lamastro mancherà a molti uomini e donne che ogni giorno si spendono per li altri. Esattamente come, in vita, fece lui.

Pensionato, aveva lavorato come infermiere al pronto soccorso dell’Ospedale di Circolo, a Varese.

Nel tempo libero aveva una passione: la Croce Rossa. Fu tra i primi istruttori della allora delegazione di Gavirate, negli anni Ottanta e preparò con le sue conoscenze generazioni di volontari del soccorso a cui dispensava la tecnica, ma soprattutto l’umanità che anche durante un’urgenza non deve ma perdersi: «Ricordatevi che avete a che fare con delle persone», diceva ai “nuovi”.



Gianluigi Lamastro era per tutti “il benzina”, e così era chiamato per la forza con cui imprimeva ciò che faceva per gli altri.

Altri ritengono che il soprannome fosse dovuto alla facilità con cui “si infiammava” per via di qualche risposta anche se in realtà, durante i “servizi” in ambulanza era persona squisita, affabile, e anche divertente, ma sempre pronta a dare una mano con estrema serietà e competenza quando l’azione lo richiedeva.

Questa sera, 6 marzo, alle 19 verrà recitato il Rosario alla Parrocchia di Biumo Inferiore mentre i funerali avranno luogo mercoledì 7 marzo alle ore 15.30, sempre nella stessa chiesa.