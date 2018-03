Bianchi parte per Roma ma la preoccupazione è per l’azienda morazzonese

Anche il sindaco di Morazzone Matteo Bianchi è partito alla volta di Roma. Il giorno dell’inizio dei lavori parlamentari si avvicina, sarà il 23 marzo, e tutti i neo eletti stanno partendo per adempiere agli impegni di registrazione e farsi trovare pronti per la prima seduta della XVIII legislatura.

“Sono salito sul treno da Milano Centrale solo alle 7 di stamane, ma ampiamente in tempo per registrazioni e riunione di gruppo del pomeriggio”. Ha scritto il deputato leghista prima di salire sul treno.

Bianchi, insieme al nuovo incarico, continua il suo impegno nell’amministrazione morazzonese: “Sono cresciuto nelle amministrazioni locali e ho avuto modo di conoscere alcuni ambienti dei palazzi romani, apprezzando di gran lunga la politica di territorio”.

Proprio in queste ore il paese assiste con preoccupazione ad una delicata situazione aziendale che riguarda la MAM, un’impresa con molti dipendenti in paese.

“Il pensiero principale va sempre al mio Comune di Morazzone – spiega il sindaco Bianchi -, ai progetti che stiamo portando avanti ed alle difficoltà che questi anni di globalizzazione senza regole hanno portato nei nostri già floridi (ora meno) territori di provincia. Nelle prossime ore si verificherà un triste epilogo aziendale, causa assenza di politiche nazionali ed europee a tutela delle nostre aziende e dei nostri lavoratori. Con sangue freddo bisognerà affrontarlo, ma bisogna far sì che non capiti più in futuro”.

Matteo Bianchi sarà indietro nel fine settimana per l’apertura al pubblico di Casa Macchi a Morazzone.