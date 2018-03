In Biblioteca ad Angera si legge, si studia, si impara e ci si diverte insieme

«Negli ultimi tre anni la nostra Biblioteca oltre che erogare un apprezzato servizio di prestito librario, è diventata con piacere un luogo di socializzazione, di aggregazione per persone di tutte le età e di studio per numerosi giovani» dice l’assessore alla cultura Valeria Baietti.

«La sempre più costante partecipazione alle nostre iniziative ci ha permesso di continuare ad accrescere la proposta culturale oltre che aumentare il patrimonio librario. Molte delle attività sono state organizzate anche ascoltando i desideri dei nostri utenti: il corso in lingua spagnola, il cinema all’aperto, l’acquisto di libri tematici, gli incontri con gli autori, le cene con delitto e tutti i laboratori creativi per i piccoli».

Sabato 3 marzo si è tenuto l’Open day e le iscrizioni presso la biblioteca Via Dei Mille 5. Il programma dei corsi ad Angera organizzati in collaborazione con la Cooperativa Il Cavedio prevede attività per gli manti della scrittura, delle lingue straniere, dell’attività sportiva e di informatica.

Corsi biblioteca Angera

Francese (livello 0: adatto a chi non ha mai studiato la lingua) Conduttore – Debora Bonomi | Quando: i lunedì dalle ore 20.30 alle 22.00 12 lezioni dal 5 marzo 2018 | Dove: biblioteca di Angera Via dei Mille 5 Costo 90,00 €

Inglese (livello 0: adatto a chi non ha mai studiato la lingua)

Conduttore – Debora Bonomi | Quando: i lunedì dalle ore 19.00 alle 20.30 12 lezioni dal 5 marzo 2018 | Dove: biblioteca di Angera Via dei Mille 5

Costo 90,00 €

Russo (livello 0: adatto a chi non ha mai studiato la lingua) Miniclass

Conduttore – Orsolya Nagy | Quando: i giovedì dalle ore 19.00 alle 20.30 12 lezioni dal 15 marzo 2018 | Dove: biblioteca di Angera Via dei Mille 5

Costo 115,00 €

Slimmer Fitter Better: Brucia tutte le calorie in eccesso e dimagrisci divertendoti a tempo di musica. Un mix di zumba, gag e aerobica per 45 minuti di pura fatica e allegria

Conduttore – Antonia Ressi

Quando: i martedì dalle ore 20.30 alle ore 21.30 – 15 lezioni dal 20 marzo 2018

Dove: Palestra scuole elementari, Via Dante 2 Angera

Costo: 70,00 € * è possibile prenotare la lezione di prova direttamente sabato 3 marzo

(costo 10 euro). La lezione di prova si terrà il 20 marzo raggiunto il numero minimo di iscritti.

Facebook per adulti non esperti: come usare in sicurezza e al meglio Facebook con nozioni sugli altri social network e come imparare a riconoscere le fake news

Conduttore – Francesca Amendola | Quando: lunedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 2 lezioni dal 5 marzo 2018 | Dove: biblioteca di Angera Via dei Mille 5

Costo 50,00 €

Scrivere un romanzo: il seminario affronterà il processo creativo che porta un autore a sviluppare le proprie idee nella forma narrativa del romanzo, o del racconto lungo | Conduttore – Fiorenzo Croci | Quando: sabato 5 maggio 2018 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 1 sola lezione giornaliera | Dove: biblioteca di Angera Via dei Mille 5

Costo 60,00 €

Per ulteriori informazioni potete chiamare in biblioteca 0331 932006 oppure direttamente

Il Cavedio Piazza della Motta 4 – Varese | Tel. 0332.287281 www.varesecorsi.net

ilcavedio@ilcavedio.it corsi@varesecorsi.net

Per la rassegna dei Sabati d’Autore, il prossimo appuntamento è per il 24 Marzo 2018 Maria Tatsos presenta La ragazza del Mar Nero: un romanzo storico, ispirato a una storia vera, che ha come scenario il genocidio della minoranza cristiana greca del Ponto a opera dei turchi agli inizi del ‘900. Maria Tatsos, di origine greca, è laureata in scienze politiche e diplomata in lingua e cultura giapponese presso l’Isiao di Milano. Giornalista professionista freelance, scrive per Elle e altre testate, collabora con il Museo Popoli e Culture del Pontificio Istituto Missioni Estere (Pime) e con il Centro di Cultura Italia-Asia. Tiene corsi di scrittura autobiografica ed è autrice di alcuni libri, che spaziano dai diritti dei consumatori alle religioni asiatiche.