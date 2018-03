Biblioteca civica: nuovi pc e nuovi libri

Il Comune di Varese ha dato il via al rinnovo informatico della Biblioteca civica. Sono stati acquistati infatti i nuovi computer che consentiranno di migliorare la qualità del servizio offerto dagli spazi bibliotecari di via Sacco.

In questi giorni i tecnici del Comune stanno installando i nuovi PC che saranno dotati di sistemi operativi di ultima generazione. «L’amministrazione investe per migliorare e aggiornare il sistema informatico della Biblioteca – spiega il consigliere comunale Giacomo Fisco – Cosa che purtroppo negli scorsi anni non era stata fatta. In questo modo vengono sostituiti PC che avevano anche più di 10 anni. Grazie a questo aggiornamento informatico potremo potenziare e velocizzare il servizio e rendere più semplice la ricerca di libri per le tante persone che ogni giorno vivono la nostra biblioteca che è sempre più un luogo centrale per la cultura varesina, anche grazie all’incremento dei giorni di apertura che ha consentito a tanti studenti di accedere alla sale studio anche la domenica».

L’arrivo dei nuovi computer era stato chiesto in passato anche dai dipendenti comunali della Biblioteca.

Insieme al rinnovo dei PC l’altro investimento recente è stato quello sul fronte di nuovi libri. «Solo nei primi mesi del 2018 l’Amministrazione ha acquistato circa 350 nuovi libri per le proprie biblioteche, così da offrire alla comunità proposte sempre aggiornate – spiega il consigliere comunale e presidente della Commissione Cultura, Enzo La Forgia – Si tratta per lo più di novità editoriali, ma la nuova fornitura contiene anche alcune riedizioni di classici che sono stati riproposti con traduzioni più attuali, e sono stati acquistati anche alcuni audiolibri e DVD di film. Un risultato possibile grazie alla manovra di bilancio approvata alla fine del 2017 in cui la voce di spesa destinata alla cultura è aumentata, traducendosi così in questi importanti investimenti per la nostra biblioteca».

La Biblioteca Civica di Varese è particolarmente attenta allo sviluppo della propria collezione e gli acquisti si indirizzano verso libri di conoscenza di base, letture di svago e saggistica divulgativa per adulti, ragazzi e bambini. Particolare importanza viene data ai suggerimenti e alle richieste degli utenti, e i desiderata vengono acquistati e riservati per loro. Nota di curiosità: gli utenti della biblioteca di Varese dimostrano particolare interesse per la narrativa contemporanea, di autori italiani o stranieri ma anche per i romanzi storici o di fantascienza e per i libri di satira e umorismo.