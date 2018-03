In biblioteca la lettura diventa un gioco

Seconda tappa di “Biblioteche in tour“. Trovate qui la presentazione del progetto di VareseNews



Alla biblioteca di Oggiona con Santo Stefano si viaggia «a venti prestiti l’ora». Nel 2017 sono stati per la precisione 21.009 i prestiti di libri (e non solo) agli utenti. Ottantacinque al giorno, appunto circa venti ogni per ora di apertura: non male per un paese di quattromilatrecento abitanti.

Come in molti Comuni di piccole dimensioni, la biblioteca è una realtà relativamente recente: lo statuto fu approvato nel 1977, il servizio ai cittadini iniziò nel 1980. Da tanti anni è ospitato al piano terra del moderno edificio del Municipio, posizionato quasi a metà strada tra le due “metà” del paese, Oggiona e Santo Stefano. Qui ha preso il posto dei locali della minuscola scuola elementare, quando questa fu trasferita nel nuovo istituto comprensivo a Solbiate Arno.

Oggi la biblioteca (che fa parte del Sistema bibliotecario Valle dei Mulini) è articolata su un locale principale con scaffali e postazioni di consultazione Internet, a cui si aggiunge anche una saletta dedicata ai bambini. «Le tessere dei bambini sono quelle con più prestiti» spiega Graziella Bonaldo, la bibliotecaria che assicura il servizio insieme a Eleonora Bettinelli, una ragazza che presta servizio civile (in supporto in alcune ore di apertura c’è anche un’altra dipendente comunale, Regina Riganti).

Gli utenti registrati sono 1520, di cui 1118 sono maggiorenni. Il patrimonio di libri è di 21799 volumi, ma non è finita qui: «Abbiamo anche una buona selezione di Dvd, film e documentari» spiega Graziella Bonaldo. 2373 Dvd, costantemente aggiornati: «Per i film scegliamo i più premiati ai festival o legati per tematica alle attività con le scuole, ad esempio sulla Shoah o sul contrasto alla violenza sulle donne». Anche nel 2018 sono previsti nuovi acquisti di film: gli utenti gradiscono ed è normale vedere persone che si presentano al banco dei prestiti con 3-4 titoli da vedersi nell’arco di una settimana.

Tra le attività particolari, le bibliotecarie raccontano il “Giocalibro”, «una attività di cui andiamo molto orgogliosi». È un concorso di lettura – con gioco finale a domande – che coinvolge i ragazzi della seconda media dell’Istituto comprensivo scovracomunale Galvaligi (quindi anche i giovani studenti di Carnago e Solbiate Arno). «Prevede un gioco che impegna i ragazzi, al di fuori dell’orario scolastico, in un lavoro di gruppo: in un mese e mezzo leggono libri di ogni genere, di letteratura contemporanea».

Ogni libro deve essere letto da almeno due ragazzi, perché sappiano rispondere alle domande: alla fine infatti si confrontano in un gioco con domande». La sfida sui libri si farà ad aprile, la prima e seconda squadra classificata (una decina i ragazzi per ogni squadra) andranno al Salone del Libro di Torino. Un bel gioco, che però è anche «un modo per verificare la valutazione sui volumi proposti», che spesso poi vengono proposti dalle scuole alle altre classi non coinvolte, come letture estive.

I NUMERI DELLA BIBLIOTECA

Iscritti: 1520 nel 2017

Patrimonio: 21799 libri, 2373 Dvd (al 31 dicembre 2017)

Prestiti: 21009 nel 2017

La biblioteca di Oggiona con Santo Stefano: orari e contatti

Sede: via Bonacalza, 146, 21040 Oggiona con Santo Stefano

Social: www.facebook.com/biblitecaoggionasstefano

Mail: biblioteca@comune.oggionaconsantostefano.va.it

Orari:

lunedì 14.30-18.30 e 20.00-22.00

mercoledì 14.30-18.30

venerdì 14.30-18.30

sabato 9.00-12.00