In bici alla ricerca di falchi e aironi

Domenica 25 marzo Pedalarcultura, la rassegna a pedali organizzata dalla LibEreria e dalla Bottega del Romeo di Ispra, entra nel vivo con la prima pedalata vera e propria

“Andar per falchi e aironi” è un tema classico degli itinerari cicloturistici promossi da questo punto di riferimento, nel Varesotto, per gli appassionati delle esperienze in bicicletta. Partenza e ritrovo, alle ore 10, dal Parco di Ternate, direzione Palude Brabbia, per un’entusiasmante visita naturalistica in collaborazione con la Lipu.

Il percorso

L’itinerario proseguirà verso Bodio Lomnago, dove sono previste curiose scoperte culturali e un pranzo in ristorante, e successivamente lungo il Lago di Varese, a Cazzago Brabbia, con in programma incontri , esperienze e visite che facciano meglio conoscere il rapporto storico di queste zone con il lago e l’acqua. Il rientro è previsto nel pomeriggio, a Ternate, sempre attraversando le aree incontaminate e sicure della Palude Brabbia e della pista ciclabile del Lago di Comabbio.

Una pedalata per tutti

Sarà una pedalata per tutti, di una ventina di chilometri, con qualche saliscendi, ma gli appuntamenti di Pedalarcultura si affrontano con lo spirito di chi usa la bici come strumento per conoscere persone, vivere esperienze e visitare borghi poco conosciuti.

Come partecipare

Per partecipare è obbligatorio iscriversi entro il 23 marzo, a questi recapiti: 0332/780285, 348/8516760, oppure via mail a info@bottegaromeo.com.

La quota di iscrizione, compresa di pranzo in ristorante, è di 25 euro per gli adulti e di 10 euro per i ragazzi sotto i 15 anni. La pedalata non è adatta a bambini al di sotto dei 7 anni o che non abbiano un minimo di allenamento e preparazione nella guida della bicicletta su strade aperte al traffico e su sentieri sterrati. Contattando gli organizzatori è anche possibile noleggiare la bici sul posto (anche ebike).