BiCicliamo la campagna, in bici tra i parchi dell’Alto Milanese

Riparte, dopo il successo dello scorso anno, Bicicliamo la campagna per la promozione del cicloturismo e la realizzazione di una mobilità nuova. La bici come veicolo per l’utilizzo quotidiano, per sviluppare un’economia sostenibile, per (ri)scoprire e valorizzare le bellezze dei nostri territori e dell’Italia.

I Circoli Legambiente di Parabiago e Nerviano con Fiab Canegrate Pedala, e il patrocinio dei Comuni di Parabiago, Nerviano, Villa Cortese, Canegrate, dell’Ecomuseo del Paesaggio Parabiago, i Parchi Mulini, Roccolo, Basso Olona e l’adesione di Contratto di Fiume Olona Bozzente Lura, organizzano l’ottava edizione di BICIcliAMO, una campagna per la promozione del cicloturismo e la realizzazione di una mobilità nuova.

IL PROGRAMMA DELLE BICICLETTATE

DOMENICA 8 APRILE 2018

MILANO – TRA ARTE E STORIA – BINARIO 21

Ritrovi e partenze: CANEGRATE: ore 8,00 – Piazza della Stazione

PARABIAGO: ore 8,15 – Piazza Maggiolini

NERVIANO: ore 8,30 – Parco del Comune (via Marzorati)

Percorso circa 25 chilometri solo andata – Pranzo al sacco

DOMENICA 22 APRILE 2018

PARCO DEL ROCCOLO: TRA REALTA’ AGRICOLE E ASSOCIAZIONI

(Accompagnati dalle Guardie Ecologiche del Parco)

Ritrovi e partenze: CANEGRATE: ore 14,00 – Piazza della Stazione

PARABIAGO: ore14,15 – Piazza Maggiolini

NERVIANO: ore 14,30 – Parco del Comune (via Marzorati)

Percorso circa 20 chilometri solo andata

DOMENICA 20 MAGGIO 2018

CICLOVIA VALLE BREMBANA – ZOGNO

Pullman + Carrello bici prenotazione anticipata presso i circoli Legambiente

CANEGRATE: ore 7,45 – Piazza della Stazione (con bici)

PARABIAGO: ore 8,00 – Piazza Maggiolini (con bici)

NERVIANO: ore 8,10 – Parco del Comune – via Marzorati (con bici)

Percorso circa 45 chilometri – Pranzo al sacco

DOMENICA 27 MAGGIO 2018

XXXVI BICIPACE

Ritrovi e partenze: NERVIANO: ore 9,15 – Piazza della Vittoria

PARABIAGO: ore 9,30 – Piazza del Comune (P.zza Vittoria)

CANEGRATE: ore 9,45 – Piazza XXIV Maggio

Percorso su strade urbane – solo andata 30 chilometri

DOMENICA 10 GIUGNO 2018

PARCO DEL FIUME SERIO E CASTELLI BERGAMESCHI

(In collaborazione con sezione CAI Parabiago)

Treno + Bici prenotazione anticipata presso i circoli Legambiente

Ritrovo: PARABIAGO: ore 7,15 – Piazza della Stazione (con bici)

CANEGRATE: ore 7,15 – Piazza della Stazione (con bici)

Percorso circa 50 chilometri – Pranzo al sacco

DOMENICA 17 GIUGNO 2018

MULINO DAY – TRA PARCHI, MULINI, BENI STORICI

Ritrovi e partenze: CANEGRATE: ore 9,00 – Piazza della Stazione

PARABIAGO: ore 9,15 – Piazza Maggiolini

NERVIANO: ore 9,30 – Parco del Comune (via Marzorati)

Percorso circa 20 chilometri – Pranzo al sacco o al Mulino

DOMENICA 1 LUGLIO 2018

CICLOVIA VALLE OLONA – PARCO ARCHEOLOGICO CASTELSEPRIO

Ritrovi e partenze: NERVIANO: ore 8,00 – Parco del Comune (via Marzorati)

PARABIAGO: ore 8,15 – Piazza Maggiolini

CANEGRATE: ore 8,30 – Piazza della Stazione

Percorso circa 50 chilometri – Pranzo al sacco o all’Approdo Calipolis

DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018

CICLOVIA CANALE VILLORESI -PARCO DEL GRUGNOTORTO

Ritrovi e partenze: CANEGRATE: ore 8,00 – Piazza della Stazione

PARABIAGO: ore 8,15 – Piazza Maggiolini

NERVIANO: ore 8,30 – Parco del Comune (via Marzorati)

Percorso circa 50 chilometri – Pranzo al sacco

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018

CICLOVIA RIVIERA DEI FIORI – SAN REMO

Pullman + Carrello bici prenotazione anticipata presso i circoli Legambiente

Ritrovi e partenze: PARABIAGO: ore 6,00 – Piazza Maggiolini (con bici)

NERVIANO: ore 6,10 – Parco del Comune – via Marzorati (con bici)

CANEGRATE: ore 5,45 – Piazza della Stazione (con bici)

Percorso circa 50 chilometri – Pranzo al sacco

PER LE PRENOTAZIONI ANTICIPATE:

Sede Circolo di Nerviano via Cesare Battisti ogni martedì dalle ore 21.00

Sede Circolo di Parabiago via Alessandro Volta 3 ogni lunedì dalle ore 21.00