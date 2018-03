Bim Bum Balaton e Daniele Tenca Trio live al Twiggy Caffè

Appuntamento al Twiggy Caffè di Varese per il fine settimana. Sabato 24 marzo (ore 21:30, ingresso libero) torna Bim Bum Balaton dj-set. ll set miscela le sonorità balcaniche tradizionali con il balkan beat che ha sfondato in Europa, il reggae della migliore specie, il folk, la world music, l’electro più ricercata e per finire la tradizione italiana, con viscere del sud e del nord più profondo.

Domenica 25 marzo (ore 21:30, ingresso libero) torna l’appuntamento blues in collaborazione con Black & Blue Festival. Protagonista della serata sarà Daniele Tenca Trio, con uno show coinvolgente a livello musicale ed emotivo, che riporta il Blues alla sua originale funzione di veicolo di comunicazione sociale, grazie all’apporto di una band dall’esperienza decennale insieme ad artisti blues di valore internazionale (Andy J. Forest, Aida Cooper, Keisha Jackson, Ronnie Jones, Arthur Miles per citarne alcuni).

Ingresso libero alle serate.