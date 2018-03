Bimbi più sicuri: una serata con i consigli degli esperti

L’Asilo Busti e la Pro loco di Venegono Superiore organizzano questa sera, mercoledì 21 marzo, un interessante incontro intitolato “Conoscere per salvare“.

Si tratta di un progetto divulgativo sulla prevenzione in età pediatrica, che mira a diffondere la conoscenza dei comportamenti corretti per proteggere i più piccoli, evidenziando problemi come la Sisd (la cosiddetta “morte in culla”), i traumi, l’annegamento.

Con gli esperti Katia Marchesi e Vincenzo Fiorillo si parlerà di temi e situazioni di tutti i giorni, dalla nanna ai viaggi in auto, dalla tavola alla sicurezza in acqua.

L’incontro, che si terrà alle 20.45 nel salone dell’Asilo Busti, in piazza San Giorgio, è aperto a tutti.