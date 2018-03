Bioedilizia e legno: convegno al Daverio Casula

La casa del futuro? Sarà di legno. Se ne parlerà domani, giovedì 22 marzo, nell’aula magna dell’Ibis Daverio Casula in via Bertolone a Varese.

L’incontro, dal titolo “La casa moderna in legno una scelta per l’ambiente”, si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ed è riservata agli studenti del triennio CAT (Costruzione, ambiente e territorio).

Perché costruire un edificio in legno, i concetti di bioedilizia, risparmio energetico e isolamento acustico, tecniche costruttive e prevenzione antisismica, saranno le tematiche affrontate dall’arch. Paolo Rughetto progettista in bioedilizia.

Il legno è un materiale naturale che, se reperito in modo consapevole (certificazione della filiera,produttiva), può generare lavoro e ricchezza al territorio. Può infatti determinare un volano virtuoso per l’ambiente aumentando di anno in anno la superficie boscata e permettendo di stoccare CO2.

È un materiale completamente riciclabile, alla fine di un utilizzo lo si può reimpiegare per produrre altri oggetti e quando pare essere inservibile può essere convertito in pellet, energia. Questo è un aspetto di non poco conto in quanto la nostra modernità deve fare i conti con il vero costo di un prodotto; il vero costo va conteggiato dal momento della produzione, inglobando gli aspetti legati alla distribuzione (energia necessaria per movimentare le merci), al costo di gestione, fino ad analizzare i costi del totale smaltimento e/o riciclo.

In Trentino Alto Adige, dove esiste una sinergia tra il mondo della ricerca (ambito universitario) e ambiente produttivo, si sta sperimentando e realizzando un “sistema territorio” virtuoso.

Il concetto di abitazione in legno assolutamente rivoluzionario, sia per il settore dell’edilizia che per quello energetico: per la prima volta al mondo viene proposta sul mercato, accessibile a tutti, una case che produce più energia di quanta ne consuma.