A Bisuschio la biblioteca che offre libri unici per lettori speciali

Poco appariscente ma estremamente ricca di cose interessanti e con un’utenza vivace e giovane.

La biblioteca di Bisuschio, a dispetto delle piccole dimensioni e di una collocazione abbastanza anonima, è un vero e proprio punto di riferimento anche per utenti di altri comuni e può vantare una preziosa specializzazione.

Nell’ambito del sistema Bibliotecario Valli dei Mulini è infatti l’unica ad avere libri speciali dedicati a bambini (ma non solo) con la necessità di strumenti di comunicazione particolari.

Dai bambini non vedenti o ipovedenti a quelli con problemi di linguaggio o scarsa conoscenza della lingua italiana, qui tutti trovano un libro studiato e realizzato per permettere non solo la comprensione di una storia, ma anche la condivisione con tutti gli altri bambini.

«Si tratta di libri speciali – spiega Silvia Borella, da poche settimane bibliotecaria a Bisuschio e responsabile del Sistema Bibliotecario – Ci sono libri di storie con brevi testi scritti in italiano, in braille e disegni in rilievo, altri con stimoli tattili, oppure gli in-book che affiancano a disegni e parole anche simboli che tutti possono facilmente riconoscere, anche se non parlano l’italiano o non possono leggere. Una comunicazione che amplia e aumenta il senso della parola, che dà autonomia al bambino e che permette di condividere la “lettura” anche con gli altri bambini».

La biblioteca di Bisuschio – dove sono da poco arrivati altri libri speciali – ha molto creduto e investito in questa specializzazione, sostenuta dall’Amministrazione comunale: «Questi libri, spesso realizzati ad uno ad uno in modo artigianale sono molto costosi, rari e a volte anche introvabili – prosegue Silvia – Anche per questo vengono distribuiti alle biblioteche anche con un criterio di meritocrazia, privilegiando chi investe in cultura, come nel caso di Bisuschio».

I NUMERI DELLA BIBLIOTECA

Iscritti: oltre 900

Dei 13.800 volumi presenti 5.850 sono per bambini e ragazzi. È presente anche una discreta filmografia, con 170 Dvd.

Nel 2017 la biblioteca comunale di Bisuschio ha dato in prestito direttamente ai propri utenti circa 8.000 volumi. Per il servizio di interprestito del Sistema bibliotecario, sono usciti dagli scaffali della Biblioteca 2700 volumi, mentre 1300 sono stati i libri chiesti dagli utenti ad altre biblioteche.

«Questi dati, insieme a quelli sugli indici di impatto – spiega la bibliotecaria Silvia Borrella – ci dicono che quella di Bisuschio è una biblioteca vivace, ben fornita (e quindi i suoi libri vengono molto richiesti) e con molti utenti attivi. Inoltre la presenza di volontari sottolinea come la biblioteca sia integrata nel tessuto sociale e dunque un punto di riferimento per il paese».

La biblioteca di Bisuschio: orari e contatti

Sede – Palazzo del municipio, via Mazzini 15- tel. 0332 477905

Email: biblioteca.bisuschio@libero.it

Orari:

Martedi: 14.00 – 16.00

Mercoledi: 15.00 – 17.00

Venerdi: 15.00 – 19.00

Sabato: 09.00 – 13.00