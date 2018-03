I Blue Storms battono gli Skorpions, male i Gorillas

Dopo lo stop causato dal maltempo, è ripreso il campionato di football americano di seconda divisione che vede impegnate le tre franchigie della nostra provincia.

Il turno disputato nello scorso fine settimana prevedeva uno dei tanti derby in calendario, quello di Vedano Olona, tra i padroni di casa degli Skorpions e i Blue Storms Busto Arsizio. Questi ultimi, i favoriti del Girone C, hanno espugnato il campo dei varesini con il punteggio di 16-0 e messo una prima ipoteca sul primato del raggruppamento.

Su un terreno di gioco fangoso e reso pesante dal brutto tempo, i bustocchi (orfani del QB titolare Gementi) si è dimostrati molto solidi e concentrati e non hanno concesso molto agli Skorpions. Il touchdown di Dotti su passaggio di Colombo, trasformato da Robustellini, ha indirizzato la partita verso i rossoblu, anche “salvati” da una marcatura (nata da un intercetto) annullata ai padroni di casa per un fallo difensivo. Il touchdown di Binda su corsa nel quarto e ultimo periodo (ancora trasformato da Robustellini) ha poi chiuso i conti.

16-0, ma questa volta per la squadra di casa, è stato anche il punteggio della partita di Cagliari dove i Crusaders hanno battuto piuttosto nettamente i Gorillas Varese, al secondo ko in due gare dopo quello interno nel derby con gli Skorpions. Risultato non del tutto pronosticato alla vigilia, quello degli “scimmioni”, già costretti a guardare da lontano le prime due posizioni del girone.

E proprio i Crusaders del tecnico americano McGarrah voleranno in Lombardia domenica 25 per affrontare i Blue Storms sul campo di Bienate. Fermi invece nel prossimo fine settimana sia gli Skorpions sia i Gorillas.