Bolidi in pista e tortelli per San Giuseppe

Ecco gli appuntamenti di questo fine settimana in provincia:

Meteo – Temperature intorno i dieci gradi e intorno allo zero. Sole e neve sui rilievi, pioggia, caldo e freddo. Ci sarà di tutto in questo weekend pazzerello di marzo. – Il meteo di sabato e domenica

INCONTRI

Varese – Il “Rally Internazionale dei Laghi” è giunto alla 27a edizione; si svolgerà tra venerdì 16 e sabato 17 marzo con partenza e arrivo dalla “Magugliani Arena”, ovvero l’ippodromo delle Bettole di Varese e sarà valido anzitutto come prova per la Coppa Italia 2018. – Tutte le informazione e le strade chiuse qua

La diretta del Rally dei Laghi si potrà seguire qui

Varese – Bancarelle e tortelli, torna la Festa di San Giuseppe per il 18 e 19 marzo. Il banco benefico della tortellata come sempre è aperto entrambi i giorni dalle 10.30 davanti alla chiesa di san Giuseppe, nello slargo laterale a corso Moro. Domenica la giornata di iniziative parte dal mattino con la santa messa – Tutto il programma

Varese – Pasqua di solidarietà con Ail Varese Onlus. L’associazione, che sostiene l’Unità Operativa di Ematologia dell’ospedale di Varese, rinnova l’appuntamento nei giorni 16-17- 18 Marzo con la vendita di colombe e uova, grazie all’impegno dei tanti volontari dell’Associazione impegnati nella raccolta fondi. – Tutto il programma

Varese – Venerdì 16 marzo incontro il reato di stalking. Interverranno la Prof.ssa Merzagora e l’Avv. Franz Sarno . Conferenza a cura dell’Ordine degli Avvocati di Varese in collaborazione con AIGA Varese, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 alla Sala Montanari del Comune di Varese.

Varese – Venerdì incontro in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, al Teatro Santuccio Il programma prevede uno spettacolo teatrale, una lettura di testi prodotti da pazienti affetti da DCA e la presentazione di un libro sul trattamento dei DCA. A cura di Villa Miralago, Cuasso al Monte.

Varese – Sabato linguaggi teatrali per una pedagogia creativa dell’infanzia con Walter Broggini. Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18:00 al Teatro di Varese di Piazza Repubblica. Il laboratorio verterà sul gioco e le tecniche d’animazione,occasione preziosa per avvicinarsi ad un’arte antica e farlo con un grande maestro. Info prenotazionezattera@libero.it e www.progettozattera.com

Varese – Sabato “La famiglia Marocchina tra radici e integrazione e le implicazioni legali e culturali”, giornata di sensibilizzazione a beneficio delle famiglie marocchine e straniere dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Alla Sala Montanari del Comune di Varese in Via dei Bersaglieri 1. Parteciperanno ad arricchire le attività dell’ incontro: Sua Eccellenza il Console del Regno del Marocco, signor Bouzekri Rihani, l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Varese Roberto Molinari , il Dott.Agostini, psicologo ,l’Ing. Zuhair Al–Youbi, il Professor. Zuhair Yousef, il Professor. Moulay Ismail Abu Muslim. L’incontro è aperto alla cittadinanza, saranno offerti tè e dolci tipici marocchini. A cura di A.C.L.M. Associazione dei Commercianti e Lavoratori Marocchini.

Varese – “Guido Villa, cicli pittorici”. Sabato la presentazione della monografia alle ore 17.00 alla Sala Conferenze, Centro Espositivo Mons. Pasquale Macchi, presso la prima cappella al Sacro Monte di Varese.

Varese – Sabato concerto “Responsoria Hebdomadae Sanctae”, musiche di M.A.Ingegneri e C.Monteverdi alle ore 21.00 alla Chiesa Parrocchiale di S.Ambrogio Olona con il “Coro da Camera Sine Nomine Città di Varese”,c direttore Giuseppe Reggiori. Info: www.sinenomine.info.

Varese – Appuntamento alla Libreria Feltrinelli di Varese. Venerdì 16 Marzo alle ore 18:00 incontro con Matteo Fontana – Presentazione del volume “ Il veleno dei ricordi ” Feltrinelli Editore – Conversano con l’ autore Roberto Mandile e Graziano Pesce. Sabato 17 Marzo alle ore 17:30 incontro con Alfredo Ambrosetti – Presentazione del volume “ La mia storia ” Egea Editore – Conversa con l’ autore Ferruccio De Bortoli

Varese- Domenica “67 anni di Avis Varese”, punto informativo dalle ore 9.00 alle ore 18.00 in piazza Montegrappa

Varese – Domenica per le Uscite Narranti, “Le campagne di Capolago e i boschi di campanellini”, Parcheggio Cimitero di Capolago. Le pianure di Varese ricche di biodiversità. Un dolce percorso naturalistico tra boschi e campagne intorno al lago. Durata 2 ore e 30 minuti circa – www.officinambiente.org

Varese – Domenica visita guidata al rifugio antiaereo nei Giardini Estensi. Un’occasione unica per esplorare un luogo poco noto di Varese, ore 15.00, Via Lonati, 10. Visita guidata su prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Per informazioni e prenotazioni: info@archeologistics.it, tel. 328 8377206.

Varese – Domenica “Nuovi linguaggi #Inbiblioteca”, si parla di “Street Art

Street art tra arte urbana e gallerie d’arte. In dialogo con la storia”. Alle 16 alla Biblioteca Civica Comunale incontro con l’artista Seacreative e Sofia Macchi titolare della Galleria Punto sull’Arte. Modera Andrea Ciotti.

Alle 18 incontro “La fantascienza nel fumetto, da Godzilla a Nathan Never”. Antonio Serra, storico sceneggiatore della Bonelli e “papà” del fortunato fumetto “Nathan Never” ci racconterà la storia del fumetto di fantascienza. Ingresso libero e gratuito. Per informazioni: contattare il numero, 0332 255274 mail: biblioteca.eventi@comune.varese.it.

Capolago – Torna a Varese la manifestazione interamente dedicata alle piante grasse: Varese Cactus vi aspetta sabato 17 e domenica 18 marzo presso Agricola Home Garden. Tante le iniziative in programma presso il Garden Center varesino: corsi gratuiti, conferenze, una mostra con gli esemplari più rari e stravaganti e alcuni tra i maggiori esperti italiani in materia pronti a raccontarvi i tanti segreti di queste piante meravigliose. – Tutto il programma

Venegono Superiore – Diamogli un taglio: un incontro sullo “scandalo” della spesa militare italiana. Sabato 17 marzo, alle 19 al Castello dei Missionari Comboniani, un incontro pubblico sui dati del Rapporto MIL€X 2018 sulla spesa militare italiana. Segue, per chi lo desidera, una cena condivisa – Tutto il programma

Cassano Magnago – Sabato 17 e domenica 18 marzo, torna a Cassano Magnago il Choco Festival Lindt, edizione Gold Bunny, un fine settimana divertente e cioccogoloso dedicato a tutti i bambini e agli adulti appassionati di cioccolato, per festeggiare con dolcezza la festa del papà. Special guest anche quest’anno sarà Mofy, il morbidissimo coniglietto di Rai YoYo che darà il benvenuto a tutti i partecipanti, specialmente ai più piccoli. Sono in programma tanti appuntamenti per giocare e divertirsi, spettacoli di illusione e magia – Tutto il programma

LIBRI

Varese – Sarà un intenso weekend per la libreria Ubik di Varese. Sabato 17 marzo, alle 18, Ubik incontro con Raul Montanari che racconterà il suo nuovo romanzo, “La vita finora”. Domenica incontro con l’ostetrica Marta Campiotti, autrice del libro “L’armonia della nascita”, edizione Bonomi. L’incontro sarà condotto da Isabella Mauceri. – Tutto il programma

Casalzuigno – Laveno Mombello – Il Walser dell’Imperatore e l’acqua stretta nel pugno. Doppio appuntamento letterario sabato 17 marzo a Casalzuigno e Laveno. Protagoniste due scrittrici: Adriana de Carvalho Masi e Annalina Molteni – Tutto il programma

Busto Arsizio – Sabato 17 marzo alle 18 sarà presentato alla Galleria Boragno il libro “Il mare davanti” di Erminia Dell’Oro, edito da Piemme – Tutto il programma

BAMBINI

Varese – Sabato 17 marzo “Il mondo di Geronimo Stilton”, alla Biblioteca dei Ragazzi “Gianni Rodari” via Cairoli, 16 ore 10.00 lettura, alle ore 10.15 laboratori differenziati per argomento, alle ore 15.30 lettura e alle ore 15.45 laboratori per bambini a partire dai 6 anni. I ragazzi del Corso professionale Operatore della ristorazione offriranno una golosa merenda Partecipazione libera e gratuita.

Varese – Sabato “Caccia alle Uova” dalle ore 14.00 alle ore 18.00 al Parco di Villa Toeplitz (Via G.B.Vico 46). In occasione della Pasqua il Rotaract Club Varese Verbano propone alla cittadinanza un pomeriggio di gioco con bambini di ogni età per la tradizionale caccia alle uova, una sorta di caccia al tesoro con uova finte, in polistirolo, decorate, che verranno nascoste nell’ambito dell’area riservata per l’evento del parco di Villa Toeplitz e successivamente ricercate dai bambini iscritti con il supporto dei soci del club e dei genitori. Seguirà una merenda insieme predisposta dal Club e compresa nel costo dell’iscrizione dell’evento

fts.rotaract@gmail.com

www.rotaractvarese.it

Varese – Sabato al Castello, let’s meet the artist Kandinskji, dalle ore 15.00 alle ore 17.45 ai Musei Civici del Comune di Varese. Dalle ore 15.00 alle ore 16.45 dedicato ai bambini 7/11 anni ore, dalle ore 16.30 alle ore 17.45 dedicato ai bambini 4/6 anni attività 10 Euro + 1 ingresso (da 6 anni) abbonamento 4 incontri 30 Euro, 1° adulto ingresso gratuito, altri 2 Euro. Prenotazione obbligatoria

Uff. Didattica tel. 0332.255473 (lun-gio 9/12.30 – 14.30/17, ven 9/14.30), Castello tel. 0332.820409 (mar-dom 9.30/12.30 – 14/18). Info: didattica.masnago@comune.varese.it.

Varese – Domenica continua “Villa Panza Kids. Bim Bum Bart” per la Festa del papà, dalle ore 15.00. Un’avventura “spaziale” nei colori delle installazioni di Dan Flavin: in laboratorio realizzeremo speciali paesaggi luminosi nei quali ci fotograferemo con il papà. Dai 4 ai 12 anni. In collaborazione con LaborArs.

www.fondoambiente.it/luoghi/villa-e- collezione-panza

TEATRO

Varese – Venerdì a teatro “Quattro donne e una canaglia” di Pierre Chesnot , ore 21.00 al Teatro di Varese. www.teatrodivarese.altervista.com

Uboldo – “Il padre della sposa” in scena al Teatro San Pio. Appuntamento per sabato 17 marzo, alle 21 – Tutto il programma

MUSICA

Varese – Appuntamento alle Cantine Coopuf per un fine settimana, come sempre, ricco di iniziative. Allo spazio di Via De Cristoforis si parte venerdì 16 marzo, alle 16 e 15 con il jazz di “Tommaso Starace Organ Trio”. Sabato l’appuntamento è con “Irish Party” con i The Clurs mentre domenica un pomeriggio dedicato alla tarantella con laboratorio e concerto la sera – Tutto il programma

Varese – Al Twiggy sabato sera è Supersound con Dj Vigor in consolle. Domenica live “Black Jezus”, il duo black-folk formato da Luca Impellizzeri (testi, voce e chitarre) e Ivano Amata (chitarre, synth, xilofono e drum machine) – Tutto il programma

Varese – Sabato sera Giovanni Allevi in Equilibrium Tour, ore 21.00, al Teatro di Varese di Piazza Repubblica. L’artista sarà sul palco con il pianoforte accompagnato da 13 selezionati Archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana. www.teatrodivarese.altervista.org

Albizzate – Sul palco del The Family torna Birø per un dj set incentrato sui ritmi di “Incipit”, il suo nuovo album. Ingresso libero, dalle 22

Busto Arsizio – E’ un weekend all’insegna della musica quello che sta per iniziare al Circolo Gagarin di Busto Arsizio. Venerdì 16 marzo, alle 21, il live di Nordra e Vespertina, sabato il reading musicale “Il Babau e i maledetti cretini” tributo a Edgar Allan Poe. Domenica circolo aperto a tutti i soci dalle 20:30, il luogo giusto dove rilassarsi alla domenica sera e ricaricarsi per il lunedì.

Sempre presenti i ragazzi de La Tana dei Goblin con i loro giochi da tavolo per la serata ludica domenicale. – Tutto il programma

Varese – Sabato 17 marzo alle 21.00 a Varese, presso la Chiesa Parrocchiale del rione S. Ambrogio, il Coro Sine Nomine Città di Varese, diretto da Giuseppe Reggiori,proporrà i “Responsoria Hebdomadae Sanctae”, musica di Ingegneri e Monteverdi. Ingresso libero.

Varese- L’Ensemble Varesino, diretto dal M° Giuseppina Levato, presenta una lezione Aperta al Liceo Musicale proponendo un programma dedicato al tema della musica da film. Un percorso illustrato da parole ed immagini, accompagnato dalla musica di 22 saxofoni che rievocheranno, attraverso le colonne sonore e alcune scene di famosissimi film, le emozioni che ci trasporteranno all’interno di questo piccolo viaggio. L’evento si terrà sabato 24 marzo 2018 alle ore 18.00, presso l’Auditorium del Civico Liceo Musicale “Malipiero”, sito in via G. Garibaldi 4. Musiche di Morricone, Dukas, Ponchielli, Debussy, Williams. Ingresso libero.

Legnano – Un concerto per sostenere il liceo Legnani. Il concerto del coro Hebel del Liceo Legnani si terrà al Teatro Giuditta Pasta il venerdì 17 marzo alle 21:00. – Tutto il programma

Rescaldina – Sabato 17 marzo vede sul palco dell’osteria sociale la formazione jazz Axes Quartet composta da Alfonsina Pansera (voce), Margherita Carbonell (contrabbasso), Eugenio Arcidiacono (pianoforte) e Marco Falcon (batteria); un quartetto il cui nome prende spunto dal termine slang “axes” usato dai primi jazzisti di New Orleans per indicare i loro strumenti. Inizio alle 21.45, ingresso libero.

ARTE

Gallarate – La fotografia protagonista nel weekend al Maga. Al MA*GA un reportage inedito di Paolo Sacchi del 1996 dedicato a Lowell, citta natale di Kerouac, e alle opere della collezione esposte in mostra, quando ancora si trovavano nella casa natale del celebre scrittore americano.

Inoltre, domenica per il ciclo di incontri “Intorno a Kerouac” alle 17.00 Daniele De Luigi, curatore della Galleria Civica di Modena e critico d’arte e fotografia contemporanea, terrà un incontro dedicato a Robert Frank e la fotografia americana. Ingresso gratuito alla conferenza. – Tutto il programma

Cardano al Campo – Il viaggio secondo Ivo Stelluti tra suoni, parole e immagini

Inaugurata con un reading dedicato a Jack Kerouac la mostra dell’artista al Temporary Work space – Tutto il programma

Maccagno con Pino e Veddasca – Venerdì 16 marzo 2018 alle ore 21 al Punto d’Incontro (via Valsecchi 21, complesso Auditorium), inaugurazione di una mostra di pittura a cura di Francesco Galmarini. – Tutto il programma

Saronno – E’ in corso fino al 18 marzo nel foyer del teatro Giuditta Pasta la mostra dell’artista giapponese Izumi Fujiwara. Proprio domenica andrà in scena lo spettacolo per bambini “Controvento”, con protagonista suo marito Michele Cafaggi. – Tutto il programma

CINEMA

