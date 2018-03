Per i bookmakers sarà Di Maio il premier incaricato

Mentre Matteo Salvini e Luigi di Maio (M5S) litigano sull’attribuzione dell’incarico i bookmaker fanno le loro previsioni. Secondo l’agenzia Agipro, i bookmakers di Softbet24 danno l’incarico al pentastellato Di Maio a 1,75, con Salvini che insegue a 2 volte la posta. Prende quota l’ipotesi di un Governo M5S-centrodestra (a 1,50), con la coalizione tra grillini e Lega seconda in lavagna a 2,00. Nonostante il Pd abbia ribadito di voler fare opposizione, un Governo insieme ai 5Stelle si gioca a 2,50 e per l’accordo tra democratici e centrodestra si sale a 5,00. In questo caso, i bookmaker punterebbero su Paolo Gentiloni premier a 3 volte la scommessa, con Gianni Letta a 5,00 e il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani a 10,00. Un nome “nuovo” alla guida del prossimo Governo, invece, si gioca a 6,00.