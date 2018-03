Boom del comparto cosmesi: tra spinta del digitale e nuove routine di bellezza

Cosmetici, trattamenti di bellezza ed esperienze all’insegna del benessere: anche in tempo di crisi gli italiani non hanno rinunciato a prendersi cura di sé ed oggi il settore “Beauty & Wellness” nostrano cresce a ritmo esponenziale, sull’onda del continuo lancio di nuovi prodotti e della praticità e convenienza offerta dai canali di vendita online.

A confermare gli ottimi risultati raggiunti dal comparto della cosmesi e dell’estetica in Italia sono i dati resi noti da Cosmetica Italia, l’associazione di categoria che ogni anno si occupa di stilare un rapporto sullo stato dell’arte del settore.

Dall’indagine di Cosmetica Italia, emerge che, complessivamente, lo scorso anno il giro di affari ha raggiunto la cifra record di 11 miliardi di euro, con un incremento su base annua del 4,4%. A trainare il settore, soprattutto il boom delle esportazioni, cresciute addirittura del 9%, a testimonianza del fascino intramontabile del Made in Italy.

Secondo le previsioni, anche il 2018 dovrebbe rivelarsi un’annata più che positiva per la cosmesi italiana: il comparto, infatti, potrebbe registrare un ulteriore incremento del fatturato, pari addirittura al 5%.

a crescita è attesa soprattutto in relazione agli e-commerce, un canale di vendita sempre più importante, che nel corso del 2017 ha incrementato del 25% il suo giro di affari, raccogliendo oltre 300 milioni di euro.

Il successo degli store online di cosmetici e prodotti di bellezza è legato alle tante possibilità di scelta, alla convenienza dei costi e alla praticità di servizi che consentono di ricevere direttamente a casa tutti gli articoli acquistati.

A giocare un ruolo importante poi è la diffusione di e-commerce specializzati in particolari categorie merceologiche, che offrono agli utenti del web la possibilità di acquistare prodotti altrimenti difficilmente reperibili, mantenendo i costi assolutamente accessibili.

Un caso esemplare del successo di questa strategia è quello rappresentato da Mybeautyroutine.it, un store digitale specializzato nella vendita di cosmetici di importazione coreana, che nell’ultimo anno ha registrato un vero e proprio boom degli ordini, grazie ad un’offerta altamente settorializzata e di qualità.

Il trend delle routine di bellezza made in Corea è uno dei più interessanti degli ultimi anni: il paese orientale è celebre per la cura quasi maniacale che le donne (e ormai anche gli uomini) riservano alla pelle del viso, che deve essere sempre pulita, morbida, priva dei classici segni dell’età e luminosa.

La passione dei coreani per la cura della bellezza del volto ha portato allo sviluppo di un mercato molto fiorente, che oggi vede le importanti case cosmetiche locali impegnate in una costante sfida all’ultimo ritrovato estetico, con continui studi volti ad individuare nuovi principi attivi funzionali e ingenti investimenti nella ricerca.

Non sorprende quindi che anche tra il pubblico italiano sia rapidamente cresciuto l’interesse nei confronti dei segreti di bellezza orientali.

Se da un lato Mybeautyroutine ha saputo intuire le potenzialità di questo mercato, dall’altro ha investito nello sviluppo di una piattaforma e-commerce semplice da navigare, ricca di contenuti e di informazioni, affidabile e sicura nelle transazioni e arricchita da un catalogo davvero vasto, che comprende detergenti per la pulizia del viso, scrub per l’esfoliazione, tonici e sieri, fino ad arrivare ad articoli esclusivi, come le speciali maschere in tessuto imbevute di principi attivi e le cosiddette “essence” coreane, prodotti innovativi che completano la routine di bellezza.

Mybeautyroutine ha poi sfruttato le potenzialità della vendita online per creare un filo diretto con i fornitori coreani, che consentono allo store di proporre solo prodotti originali e con qualità garantita al 100%, mantenendo i prezzi convenienti con cui gli articoli cosmetici vengono proposti in patria.

A completare la formula vincente dell’e-commerce è lo scrupoloso rispetto dei tempi di consegna pattuiti in fase di acquisto e la validità di un servizio di costumer care sempre pronto a fornire consigli ed indicazioni per destreggiarsi nel ricco panorama dei cosmetici coreani.

Gli ottimi risultati raggiunti dal modello di Mybeautyroutine.it testimoniano la maturità del mercato italiano ed il crescente appeal esercitato dagli e-commerce anche nel settore della cura della bellezza e della persona, campo destinato ad espandersi, ma solo a patto di rispettare e continuare a mantenersi al passo con le crescenti aspettative del pubblico.