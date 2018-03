Botte a ciclista e poliziotti: arrestato

È finito in manette dopo aver aggredito un ciclista di passaggio e i poliziotti della volante arrivati sul posto, che hanno fatto scattare i ferri ai polsi di un trentottenne di origini tunisine.

Il fatto è avvenuto attorno alle 2.30 della scorsa notte in via Quintino Sella.

Lì, gli agenti, notano un ragazzo, un ventunenne nato in Pakistan che in sella ad una bicicletta tentava di sottrarsi alla furia di un uomo che lo inseguiva correndo e imprecando.

Gli agenti sono a quel punto entrano in azione fermando i due e subito, a loro volta, sono stati aggrediti dall’inseguitore, il tunisino appunto, un soggetto risultato avere numerosi precedenti, in particolare per reati contro il patrimonio e contro le persone commessi con violenza.

Evidentemente ubriaco l’aggressore ha iniziato a minacciare di morte i poliziotti cercando nello stesso tempo di raggiungere il pakistano ma senza riuscirci perché trattenuto dai poliziotti.

A quel punto il nordafricano ha rivolto la sua furia contro gli stessi agenti, colpendoli con calci, afferrandoli per la giacca della divisa e strattonandoli tanto da dover essere ammanettato e portato in commissariato. Una volta arrivato negli uffici di via Foscolo non ha cambiato condotta, continuando anzi a minacciare i poliziotti, sputare e cercare di provocarsi lesioni sferrando testate a una porta.

A quel punto l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Rimangono incomprensibili, e probabilmente riconducibili allo stato di ubriachezza, i motivi dell’aggressione al pakistano, che ha riferito di aver ricevuto un calcio mentre passava in bicicletta accanto al tunisino.