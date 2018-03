Botte e rapina in una bar, tre in manette

Tre arresti per rapina e lesioni gravi. Nella serata di giovedì 8 marzo gli investigatori del Commissariato di Polizia di Gallarate hanno dato esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare in capo a due cittadini equadoregni e un pakistano ritenuti responsabili di rapina e lesioni aggravate in concorso.

I fatti contestati risalgono a giugno del 2017 quando gli arrestati all’interno di un bar di Gallarate pestarono selvaggiamente un avventore, sottraendogli il portafoglio e lasciando la vittima a terra priva di sensi, procurandogli gravi lesioni con prognosi superiore ai 40 giorni.

Le complesse indagini condotte dai poliziotti di Gallarate e coordinate dal Sost. Proc. presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio dott.ssa Maria Cristina Ria hanno permesso di identificare gli autori della rapina ed ottenere dal GIP, dott.ssa Patrizia Nobile, le misure cautelari degli arresti domiciliari. A seguito di tale fatto il Questore della Provincia di Varese la scorsa estate emise un provvedimento di chiusura del locale.