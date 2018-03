Botte e umiliazioni verso la compagna di scuola, denunciati tre bulli

Hanno 17, 18 e 20 anni le due ragazze e il ragazzo, studenti di una scuola superiore di Cassano Magnago, denunciati dai carabinieri per stalking, lesioni personali e violenza privata nei confronti di una ragazza di 16 anni che frequenta lo stesso loro istituto.

La complessa indagine dei Carabinieri di Cassano Magnago è scaturita a seguito della denuncia presentata dalla madre della 16enne ed ha consentito di raccogliere gravi e concordanti indizi di colpevolezza nei confronti dei tre studenti bulli.

Le persecuzioni e le violenze sono andate avanti almeno per l’intero mese di gennaio 2018, sono state ripetute ed intenzionali, chiaramente finalizzate a denigrare in continuazione la vittima ed isolarla dagli altri studenti.

La povera ragazza in ben due diverse circostanze è dovuta ricorrere a cure mediche presso il pronto soccorso a seguito delle lesioni conseguenti alle percosse ricevute all’interno della scuola.

Sono in corso ulteriori approfondite indagini per verificare altre eventuali responsabilità dei tre giovani, sia nei confronti della stessa 16enne che verso altre potenziali vittime che, magari per pudore, non abbiano ancora trovato il coraggio o la forza di denunciare quanto subito.

Si stanno vagliando anche eventuali responsabilità da parte di soggetti adulti che potessero essere a conoscenza delle gravi vicende e che non hanno fatto quanto in loro dovere per fermarle.

Nel frattempo la denuncia nei confronti di tali soggetti è stata posta al vaglio della Procura di Busto Arsizio per il soggetto adulto e del Tribunale dei minori per le due ragazze.