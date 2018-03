Bravi replica a Mirabelli: “Ha preferito far orecchie da mercante”

Replica del Direttore generale Callisto Bravi alla critica mossa dal consigliere comunale Fabrizio Mirabelli che sul suo profilo Facebook, il 23 febbraio scorso, lo aveva accusato di non venire in commissione sanità dove è stato più volte invitato per spiegare la situazione del pronto soccorso aggiungendo ironicamente: «..probabilmente il Comune di Varese non esercita su di lui la stessa attrattiva della Scala di Milano, di cui sappiamo essere abbonato».

La replica: «Apprendo ora da Varesenews che il Consigliere Mirabelli reclama ancora la mia mancata partecipazione ad una Commissione Consiliare dedicata alla sanità.

Come ho già avuto occasione di dire, mi sono dichiarato da subito disponibile all’incontro, a cui peraltro ho già partecipato in altre occasioni, e ne do confermo ora.

Se l’assemblea non si è ancora riunita è stato a causa di un banale malinteso tra le rispettive segreterie che ne ha tardato la convocazione. Non a caso, proprio un mese fa la mia segreteria ha scritto a quella del Sindaco per confermare la mia disponibilità. Proprio settimana scorsa ho ridiscusso la questione con il Sindaco Galimberti. Insieme abbiamo concordato sul fatto che a questo punto convenisse organizzare l’incontro dopo le elezioni, quando i politici saranno meno impegnati. Non ho idea poi di come funzioni la comunicazione all’interno del loro partito di appartenenza, ma temo che Galimberti abbia opportunamente passato l’informazione, solo che Mirabelli ha preferito fare orecchie da mercante: la mia frequentazione scaligera, del resto, citata dallo stesso Mirabelli, mi aiuta a ricordare che bisogna far attenzione a certi venticelli che leggermente incominciano a sussurrare, e guarda caso proprio nei giorni che precedono le elezioni. https://www.youtube.com/watch?v=YUtoL-IDUlk

»

»