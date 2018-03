Brick a Lonate, un giorno a tutto Lego

“Brick a Lonate” – Mattoncini a tutte le età

“Dove i papà e i loro bambini potranno festeggiare insieme la festa a loro dedicata!”

Data : 17 e 18 marzo 2018

Luogo : Tensostruttura della Pro Loco di Lonate Pozzolo in Viale Po

Orario : 10.00 / 18.00

Sabato e Domenica, 17 e 18 marzo, presso l’area pubblica Monsignor Spezzibottiani sita a Lonate Pozzolo in viale Po si terrà un grande evento all’insegna della creatività con i famosi mattoncini LEGO®.

Bambini, ragazzi, genitori, nonni e appassionati di ogni età si potranno riunire per giocare con uno dei passatempi più amati dell’infanzia ed ammirare meravigliose creazioni realizzate da appassionati provenienti da tutta Italia per un fine settimana con i mattoncini più famosi del mondo

L’evento, nato da una proposta del concittadino Cristiano, è organizzato dalla Proloco di Lonate Pozzolo e dall’Associazione “Sleghiamo la Fantasia” con la collaborazione dei giovani di Color Town, si propone di dare spazio alla creatività e alla voglia di costruire e divertirsi con tante attività diverse.

L’associazione “Sleghiamo la Fantasia” è un’associazione di Promozione Sociale attiva su tutto il territorio italiano (prevalentemente centro e nord) dal 2008, si occupa di promuovere il gioco educativo attraverso gli iconici mattoncini.

L’ingresso è libero e gratuito a tutti ma i minori devono essere accompagnati da un adulti.

All’interno molte sono le aree di interesse :

– Area “Monta & Smonta” – 5/99 anni – con oltre 350 set LEGO, ordinati per grado di difficoltà, da scomporre e ricomporre secondo le istruzioni

– Area “DUPLO” – 0/4 anni – oltre 150 kg di LEGO DUPLO, in uno spazio che consente loro anche di gattonare, sdraiarsi, sedersi, “tuffarsi” grazie ad un soffice e morbido tappeto dove muoversi in libertà e giocare con i genitori

– Per i più giovani appassionati e fantasiosi c’è la possibilità di mettersi in gioco ed esporre le proprie creazioni di fantasia partecipando al Concorso “Slega la Fantasia” – cat. Elementari 6/10 – cat. Medie 11/13

(Regolamento disponibile sulla pagina Facebook: HYPERLINK “https://it-it.facebook.com/LonateLifestyle/”https://it-it.facebook.com/LonateLifestyle/)

– Area EXPO LEGO FAN – una grande esposizione di diorami creati dai AFOL (Adult Fan Of Lego) provenienti da tutta la Lombardia e dal Piemonte, dove bambini e adulti potranno trarre ispirazione e sognare ad occhi aperti

Vi aspettiamo per passare assieme una due giorni non stop con i mattoncini LEGO.

Si ringrazia oltre ai già citati Cristiano e Lonate ColorTown, l’associazione Malpensa Bike e gli Oratori della Comunità Pastorale Paolo VI per la fornitura del materiale logistico.

Note tratte dalla policy The LEGO Group :

Il nome LEGO® va sempre scritto tutto maiuscolo

Il temine LEGO identifica la fabbrica e non il prodotto

E’ opportuno sempre scrivere : “giochiamo con i mattoncini LEGO” e non “giochiamo con i LEGO”

“Sleghiamo la Fantasia” è una A.P.S. – Associazione di Promozione Sociale ed è il soggetto che porta tutto il materiale e l’allestimento necessario per la realizzazione delle Aree gioco

Pro Loco di Lonate ha il compito di organizzare e coordinare tutta la parte logistica oltre che partecipare attivamente al buon funzionamento di tutto l’evento

Color Town e’ un gruppo di ragazzi che ha lo scopo di proporre e promuove sul territorio attivita’ dedicate ai giovani.