Brucia il tetto di un’abitazione

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 marzo attorno alle 15 i vigili del fuoco di Varese sono intervenuti nel comune di Arcisate, in via Monterverdi

Per cause ancora in fase di accertamento il tetto di una villetta a schiera è stato interessato da un’incendio.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area