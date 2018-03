Brutta giornata per pedoni e ciclisti: tre investimenti in poco più di un’ora

Tre investimenti in poco più di un’ora. E’ iniziata male la mattinata di giovedì 15 marzo per pedoni e ciclisti.

Il primo incidente si è verificato pochi minuti dopo le 8, a Gallarate. Un anziano di 80 anni è stato investito mentre camminava in via Sciesa, e ora si trova ricoverato in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese.

Alle 8.42 i soccorsi sono stati chiamati a Lonate Ceppino, in via Piave 41, dove è stata investita una ragazza di 26 anni. Le sue condizioni non destano preoccupazione: è stata portata al pronto soccorso dell’Ospedale di Tradate in codice verde.

Infine, alle 9.20 è toccato ad una donna di 50 anni, investita mentre stava pedalando in via Milano, a San Giorgio su Legnano. Anche per lei fortunatamente ferite non gravi.