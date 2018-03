BTicino, eletta la nuova rsu

Con oltre il 60% dei voti validi e 14 delegati su 24 la Fiom Cgil conferma la propria maggioranza assoluta nella nuova rsu Bticino dello stabilimento di Varese. Anche nello stabilimento di Tradate la Fiom cresce in termini di voti, raggiungendo il 61,7% e confermando due delegati.

Molto positiva la partecipazione al voto: a Varese l’81,7% tra gli operai e il 55,5% tra gli impiegati, mentre a Tradate con il collegio unico la partecipazione è stata dell’81,2%.

La Fiom Cgil elegge dunque 10 delegati (7 rsu e 3 rls), la Fim Cisl ne ottiene 5 (3 rsu e 2 rls), mentre l’Ugl a Varese con soli 18 voti in più, beneficiando ampiamente del calcolo sui resti, si aggiudica 3 delegati (2 rsu e 1 rls).

«Dati molto importanti e per niente scontati – commenta Stefania Filetti (nella foto) segretario provinciale della Fiom Cgil – che confermano l’ampio apprezzamento da parte dei lavoratori per i risultati ottenuti con il recente rinnovo del contratto interno, e per il quotidiano impegno delle nostre delegate e dei nostri delegati».