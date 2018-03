Buchi e pozzanghere nel parcheggio dell’ospedale a Velate

Un gruviera, con tante pozzanghere e asfalto corroso. È la denuncia che ci ha fatto una utente degli ambulatori della neuropsichiatria infantile dell’Asst Sette Laghi e che ha sede a Velate.

«Sono diversi anni , 5 per l’esattezza, che frequento la struttura per mio figlio – si lamenta una madre – Ma è sempre peggio!! Con il rischio ogni volta di rovinare la macchina!! Non è possibile sentire dire che visto che la struttura dovrà chiudere non si possono spendere soldi!!».

Il timore, infatti, è che l’asfalto della struttura di Velate sia abbandonato a se stesso dato che i piani organizzativi aziendali prevedono uno spostamento degli ambulatori al padiglione Leonardo del Del Ponte. I tempi non sono ancora certi: si parla della primavera ma senza indicazioni precise.

Non tutti i servizi, però, troveranno ospitalità nel presidio di piazzale Biroldi: alcune attività rimarranno proprio a Velate per mancanza di spazi.

Un intervento di sistemazione, quindi, è pienamente giustificato e urgente. Dall’azienda assicurano che l’opera di sistemazione è già prevista: occorre attendere solo un tempo più favorevole. Fino a oggi, neve e pioggia hanno impedito l’avvio della sistemazione delle vie e della zona parcheggio di Velate, interventi che partiranno appena il tempo lo permetterà.