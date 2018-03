Si terrà giovedì 12 aprile a Erba (Co) presso l’ente fieristico LarioFiere la finale Regionale dei Campionati studenteschi di scacchi anno scolastico 2017-2018 per le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, organizzata da Fsi Federazione scacchistica italiana, CRL Comitato Regionale Lombardo e Miur ufficio scolastico per la Lombardia in collaborazione con ASD Gruppo Sportivo Istituto San Vincenzo e Asd Scacchistica Cerianese di Ceriano Laghetto (Mb).

Credendo fortemente nello sport degli scacchi come strumento educativo, cognitivo e didattico e considerata l’importanza di tale evento che vedrà sfidarsi giovani appassionati di questa disciplina sportiva che costringe a misurarsi con le proprie decisioni e aiuta a crescere affrontando vittorie e sconfitte, gli organizzatori hanno voluto promuovere per mercoledì 11 aprile alle ore 17.30, presso la sede dell’Istituto San Vincenzo in via Garibaldi 54 a Erba, il convegno “Una buona mossa. Strategie e tattiche degli scacchi per crescere nella vita”.

Sarà un momento di confronto e riflessione sul ruolo formativo e pedagogico del gioco degli scacchi, considerato anche come strumento per cercare di combattere il bullismo, il disagio giovanile e la sempre più crescente dispersione scolastica. L’invito è aperto a tutti, ai tecnici, Coni e Federazione Italiana Scacchi, agli operatori scolastici, Miur, assessorato all’Istruzione di Regione Lombardia e Dirigenti degli Uffici scolastici del territorio lombardo, a chi opera nella scuola e alle famiglie, anello fondamentale nella sensibilizzazione e divulgazione della cultura sportiva in ambito giovanile.