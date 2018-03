“I burattini di Klee”, appuntamento a Villa Bernasconi

“I burattini di Klee”, laboratorio per bambini e papà, domenica 18 marzo 2018 a Villa Bernasconi. E’ questa la prima proposta di “Giocare con l’arte” a cura di Fata Morgana. Evento a pagamento con iscrizione obbligatoria.

Giocare con l’arte permettendo ai bambini di conoscere i più grandi esponenti del ‘900 quali Klee, Picasso, Chagal, Carver, Kandinski o Pollock, giusto per fare qualche nome. Conclusa l’esperienza con il mondo della filosofia, l’estro artistico sarà il filo conduttore della nuova proposta di laboratori per bambini di Villa Bernasconi, organizzati a cura di Fata Morgana. Tre appuntamenti della durata di un’ora ciascuno dedicati a partecipanti tra i 4 e gli 8 anni. Si tratta di laboratori a pagamento dal costo di 10,00 a proposta (prenotazione obbligatoria, con pagamento anticipato, sul sito www.villabernasconi.eu).

Si incomincia domenica 18 marzo 2018, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, con “I burattini di KIee”. Un’iniziativa particolare in occasione della “Festa del papà” in quanto infatti lo stesso papà dovrà intervenire al laboratorio insieme a suo figlio. A Villa Bernasconi, infatti, si ripercorrerà la storia di Paul Klee che, per giocare con suo figlio Felix, realizzò per lui un burattino in occasione di ogni compleanno. Con diversi materiali di recupero si darà vita a fantastici burattini così come fece il famoso artista che, con materiale povero, realizzò numerosi fantocci ricchi di vita, di personalità, d’invenzione: pupazzi dal cuore umano tutti da animare per dare vita a tante storie ed avventure. Il laboratorio è riservato ad un massimo di venti partecipanti ed al termine delle attività sarà possibile visitare Villa Bernasconi.

I successivi appuntamenti dei laboratori di “Giocare con l’arte” si svolgeranno sabato 21 aprile 2018 e sabato 26 maggio 2018, sempre dalle ore 15:00 alle ore 17:00 al costo di 10 euro l’uno. Per ulteriori info: www.villabernasconi.eu.