Business Game, le ragazze dell’Itc Calvi di Padova vincono l’edizione 2018

Hanno partecipato per la prima volta a questa competizione e si sono aggiudicate il primo posto quattro studentesse dell’ITC Pier Fortunato Calvi di Padova, che hanno trionfato oggi alla finale del Business Game “Crea la tua impresa” della LIUC – Università Cattaneo. Al secondo posto nella finale si è piazzato l’IISS Insolera di Siracusa e al terzo l’Istituto Perlasca di Idro (BS). Decimo posto per l’unica scuola della provincia di Varese, l’ITC Zappa di Saronno.

Il gioco, che consiste nella simulazione di un anno di vita di un’azienda, è un esempio di learning by doing, interattivo e innovativo, che offre agli studenti l’occasione per apprendere e applicare alcuni principi generali di funzionamento delle imprese. Nella prima fase, che ha avuto inizio nel mese di gennaio, gli studenti hanno giocato “in remoto”. In queste prime tre prove eliminatorie, gli studenti sono stati chiamati a mostrare capacità logiche, visione strategica e spirito di gruppo, come fossero dei veri manager.

Oggi presso la sede della LIUC si è tenuta la finalissima. I numeri confermano che gli studenti italiani hanno sempre più voglia di cimentarsi praticamente con la gestione di un’impresa, per quanto virtuale. In finale infatti sono arrivati circa 300 studenti, divisi in 50 squadre provenienti da 26 scuole. L’intera edizione ha coinvolto invece oltre 1.400 studenti, 272 squadre e 65 scuole.

I partecipanti si sono sfidati attorno al caso di un’azienda tessile specializzata nella produzione di jeans e fondata negli anni ‘90, lavorando come sempre con l’obiettivo di massimizzare il valore dell’azienda tenendo conto di elementi quali margine operativo, politiche di assunzione, tasso di crescita degli investimenti e risultati finanziari attraverso un’oculata gestione degli approvvigionamenti, della produzione, del marketing e delle vendite. In questa edizione, le scuole hanno mantenuto un livello omogeneo nelle performance fino alla finale di oggi, partita apertissima fino all’ultimo secondo.

“In questi 15 anni di Business Game alla LIUC – ha commentato il prof. Michele Puglisi, Coordinatore dei rapporti con le scuole della LIUC – Università Cattaneo – tutta l’Italia è stata rappresentata nella partecipazione al gioco. Un’occasione straordinaria non di tanto di controllo e valutazione ma di spinta alla motivazione, il modo che riteniamo giusto per apprendere situazioni complesse”.

L’iniziativa si rivolge a studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie superiori ed è realizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. L’edizione di quest’anno porta a compimento il triennio 2015/18 che ha visto questo progetto tra le iniziative ministeriali per la valorizzazione degli studenti eccellenti delle Scuole Secondarie di secondo grado.

Le scuole che hanno partecipato alla finale del Business Game 2018 alla Liuc di Castellanza