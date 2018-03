Busto 81, vittoria e primo posto. Ko Castanese in Promozione

È stato un mercoledì di recuperi per i campionati di Eccellenza e Promozione. Non sono mancati i risultati a sorpresa, soprattutto in Promozione.

ECCELLENZA – Non sbaglia il Busto 81, che espunga il “Milano” di Sesto Calende. Un gol per tempo per i bustocchi, che si impongono 2-0 grazie alle reti dei due bomber: Berberi apre le danze nella prima frazione, Anzano chiude i conti nella ripresa. Tre punti che spingono la squadra di mister Tricarico al primo posto, agganciando il Fanfulla a quota 56.

CLASSIFICA: C. Fanfulla, Busto 81 56; Verbano 50; Fenegrò 48; Legnano 45; Ardor Lazzate 36; Sancolombano 35; Union Cassano 34; Alcione, Accademia Pavese 33; Castellanzese 32; Calvairate 31; Sestese 30; Lomellina, Vigevano 24; Gaggiano, Fbc Saronno 15.

PROMOZIONE – La Base 96 passa in casa della capolista Castanese 2-1 e i neroverdi non sono più da soli al comando. La Rhodense pareggia 2-2 contro la Lentatese e agganciano il primo posto, mentre il Gavirate rimane al palo, venendo sconfitta 1-0 dalla Vergiatese al “Vittore Anessi” e rimanendo un punto indietro. Brutto passo falso per il Morazzone, sconfitto 2-‘ a Guanzate, la Besnatese passa 1-0 sul campo del Cob 91, mentre termina 0-0 la sfida tra la Belfortese del neo mister Gabriele Saporiti – subentrato in settimana all’esonerato Claudio Casaroli – e l’Olimpia.