Cabiaglio, casa inagibile dopo l’incendio

La casa di via Mazzini a Castello Cabiaglio, il giorno dopo, è un cumulo di macerie annerite da cui penzolano le coperture del “cappotto” cotte dal caldo.

Il fuoco è stato intenso.

La casa, praticamente nuova – è del 2010 – risulta seriamente danneggiata tanto che ne è stata decretata l’inagibilità.

Per metà la bifamiliare è in vendita; l’altra metà è abitata dalla famiglia che si è salvata: al momento del fumo padre e figlio erano in casa. Poi le fiamme che hanno aggredito il tetto, forse – ma i rilievi sono ancora in corso – per colpa di una canna fumaria di una stufa. Il resto l’ha fatto il calore forte che si è sprigionato nell’attesa che l’incendio venisse domato.

Il punto sta tutto qui: i vigili del fuoco hanno raccolto la richiesta di intervento ma i mezzi faticavano a salire fin lassù: si tratta di una strada piuttosto agevole, che si dipana dalle vie del centro storico da una curva secca, a gomito, a sinistra e poi per un 500 metri buoni permette di arrivare a “ca noueuf” le case nuove di Castello Cabiaglio, un quartiere residenziale.

Ma proprio qui sta il problema: per arrivare, quella tremenda strettoia proprio di fianco al Comune ha fermato i mezzi dei vigili del fuoco permettendo il passaggio dei soli veicoli più piccoli.

Sul posto, quasi di fronte alla casa, era presente un idrante, che per fortuna ha consentito di avere acqua, comunque integrata con una vera e propria catena di secchi, catini, e svariati altri contenitori: molti fra i vicini di casa li hanno messi a disposizione per avere la meglio sulle fiamme.

Anche le canne dell’acqua in gomma, forse appena spolverate dal riposo invernale per cominciare a bagnare il prato, sono state presto messe in campo, ma senza grossi risultati, se non quelli di poter avvicinare la fonte di approvvigionamento “secondaria”: i secchi.

E mentre le fiamme divampavano, fuori, lungo la strada, tanti dei presenti maledivano proprio la strettoia e la difficoltà per raggiungere il posto: «Lo faremo presente in Comune», dicevano, ricordando episodi analoghi già accaduti in passato da queste parti.