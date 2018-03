Caccia ai rifiuti in Valceresio: torna Spazzatura kilometrica

Arriva la primavera, e Spazzatura Kilometrica ritorna per le pulizie delle strade della Valceresio.

Due i giorni dell’iniziativa: domenica 8 aprile a Cuasso al Monte e domenica 15 aprile a Porto Ceresio.

La grande gara a squadre di raccolta di spazzatura differenziata, giunta alla sua settima edizione e passata da 120 iscritti nella prima edizione a 420 nella sesta, si prepara ad affrontare le strade che circondano il Parco delle Cinque Vette in cui opera l’Associazione ON, ideatrice del format.

«Anche quest’anno – spiega Max Laudadio socio fondatore di ON – ci auguriamo di ricevere centinaia d’iscrizioni da tutta la provincia di Varese e, come sempre, prometto a tutti i partecipanti due ore di divertimento nello spirito di una grande caccia al tesoro, a favore di un ambiente più pulito e quindi più bello».

Se lo spirito eco-solidale non bastasse, le due squadre che raccoglieranno più spazzatura differenziando al meglio plastica, vetro e mozziconi di sigaretta, trascorreranno una settimana di vacanza estiva al resort Delphina in Sardegna , senza doversi preoccupare di nessun costo da affrontare. Infatti il premio è comprensivo di viaggio, colazioni, pranzi e cene per tutti.

Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.associazioneon.org con una procedura semplicissima: basterà comporre una squadra di cinque persone, dare un nome alla propria squadra, scegliere il terreno di gara tra i Comuni di Cuasso al Monte e Porto Ceresio e il giorno in cui giocare tra domenica 8 e 15 aprile (turno delle 9.30 o delle 14.00). Ogni squadra potrà iscriversi anche a tutti i turni di gara per aumentare le sue possibilità di vittoria.

Accanto ai volontari di ON, ancora in prima linea Amsa, Aspem ed Econord che assisteranno anche i sommozzatori di GoDiving l’8 aprile, e i ciclisti di ValceresioBike il 15 aprile, impegnati rispettivamente nella pulizia del lago Ceresio e in una gara per bambini su sentieri off road (iscrizioni sul sito).