Caccia al tesoro e uova benefiche per la pasqua di AIL

Pasqua di solidarietà con Ail Varese Onlus. L’associazione, che sostiene l’Unità Operativa di Ematologia dell’ospedale di Varese, rinnova l’appuntamento nei giorni 16-17- 18 Marzo con la vendita di colombe e uova, grazie all’impegno dei tanti volontari dell’Associazione impegnati nella raccolta fondi.

Centinaia i volontari a Varese, in piazza Monte Grappa, ad Avigno e Bobbiate e in tutta la provincia, Azzate, Angera, Besozzo, Buguggiate, Busto Arsizio, Cantello, Cardano al Campo, Castiglione Olona, Cislago, Daverio, Gavirate, Gallarate, Ispra, Gavirate Jerago con Orago, Lavena Ponte Tresa, Laveno Mombello, Lonate Ceppino, Luino, Saronno, Somma Lombardo, Tradate, Venegono Inferiore.

Inoltre i volontari dell’AIL sono presenti durante tutto il mese di Marzo al day hospital di Ematologia e all’ingresso principale dell’Ospedale di Circolo.

Nel 2017 AIL ha raccolto, su tutta la provincia di Varese, circa 142.000 Euro. Il ricavato, al netto delle spese vive, ha permesso di coprire gli impegni previsti per l’anno 2017 per oltre 111 mila euro: garantire continua assistenza ai pazienti come il nuovo servizio di accompagnamento in auto dal domicilio al luogo di cura ( in un anno il servizio di trasporto ha percorso oltre 10.000km attraverso tutta la provincia); sostenere l’attività clinica e diagnostica dell’Unità Operativa di Ematologia di Varese attraverso il finanziamento dei contratti per biologi, medici specializzandi e per l’acquisto di un ecografo; continuare a migliorare l’accoglienza con arredi e opere strutturali per il Reparto di Degenza e il Day Hospital dell’Unità Operativa di Ematologia.

«Anche questa raccolta fondi in occasione della Pasqua 2018 è importantissima. Infatti ci permetterà di continuare con il sostegno economico alla ricerca scientifica e per sostenere economicamente il servizio di trasporto per i pazienti di tutta la provincia di Varese. Un servizio che si sta rivelando molto utile e quindi sempre più richiesto – dichiara Cristiano Topi, presidente di AIL Varese Onlus – I volontari sono l’anima e il cuore dell’Associazione. Molti di loro sono pazienti, ex pazienti, insieme ai loro familiari e amici. Le loro testimonianze accompagnano sempre le raccolte fondi di AIL Varese non solo con la presenza fisica in piazza ma, le loro storie sono raccolte e riprodotte nei volantini informativi e nel video “Perché una malattia non deve interrompere una vita»”.

Tra i volontari, i Gruppi Alpini di tutta la provincia di Varese. Continua anche la collaborazione con il Rotaract Club Varese Verbano che, anche quest’anno, ha scelto le Uova di Pasqua di AIL Varese per l’evento “Caccia al Tesoro con le Uova di Pasqua”, un evento dedicato alle famiglie e ai più piccoli che si terrà nel parco di Villa Toeplitz Sabato 17 Marzo dalle ore 14.30.

Per unirsi alla raccolta fondi come volontari o per maggiori informazioni è possibile seguire le attività dell’Associazione sulla pagina Facebook, Ail Varese Onlus, sul sito www.ailvarese.it oppure chiamando l’ufficio di via Borromini 35 a Varese al numero 0332 242208.