Caccia alle uova e lavoretti di Pasqua nel borgo di Olona

Domenica tutta dedicata ai bambini domani, 25 marzo, nella frazione Borgo Olona.

A partire dalle 15, nel parchetto dell’Associazione Borgo olonese, in via Re Magi a Induno Olona, i bambini potranno partecipare a laboratori creativi sul tema della Pasqua. Alle 16 tutti a caccia di uova colorate, e alle 17 ci si rifocilla con una bella merenda in compagnia prima della premiazione della caccia al tesoro.

La partecipazione è gratuita ma per organizzare meglio le attività è gradita la prenotazione, telefonando al numero 393 5904569 (Katia).

Per tutto il pomeriggio sarà in funzione un punto ristoro con panini, salamelle e patatine fritte per grandi e bambini.

Qui la locandina