Cade in casa, intervengono i vigili del fuoco

Una mattinata movimentata in centro a Malnate. Una signora è caduta al quarto piano del proprio appartamento di via Conconi, strada centrale cittadina e molto trafficata in quel momento della giornata.

Non potendo aprire la porta blindata dell’appartamento, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con un’autopompa per entrare dal balcone e permettere ai sanitari di soccorrere l’infortunata.

La strada è stata chiusa momentaneamente e anche il sindaco Samuele Astuti si è adoperato, scendendo in strada – il municipio è di fronte a via Conconi – e dando una mano alla per la viabilità.