Cade dal muro di cinta mentre insegue il gatto, frattura per una 47enne

Da settimane il suo gatto bianco era scomparso ma la speranza di ritrovarlo non era svanita e così una donna del 1971 questa mattina , attorno alle 10,30, ha sentito dei miagolii provenire da una casa non abitata da tempo in via Brennero 51.

Di fronte all’opportunità di rivedere il suo adorato micio non si è persa d’animo di fronte a quel muro di cinta, alto quasi 3 metri, ha preso una scala per scavalcare il muro ma è caduta e si è provocata una frattura scomposta della tibia.

Sul posto, poco dopo, sono arrivati i soccorsi del 118 con un’ambulanza ma si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno permesso l’accesso al giardino dell’abitazione attraverso la forzatura del cancello d’ingresso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Castellanza e gli agenti della polizia locale di Olgiate Olona. La donna è stata trasportata in ospedale a Castellanza, in codice giallo.