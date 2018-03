Gli cade addosso la pianta che stava tagliando: grave un pensionato

Un uomo è rimasto ferito questa mattina, martedì 13 marzo, mentre era intento a effettuare dei lavori di potatura in un’area di sua proprietà. Per cause che andranno chiarite, una pianta gli è caduta addosso.

L’incidente è avvenuto a Biandronno, in una zona boschiva nei pressi della stazione in località Monteggia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

L’uomo di 64 anni è stato soccorso ed è stato in condizioni critiche all’ospedale di Varese