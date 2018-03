Caffè in piazza e nuova sede: Anffas Ticino festeggia i 60 anni della Fondazione nazionale

Mercoledì 28 marzo, la Fondazione ANFFAS è pronta a festeggiare 60 anni di attività. L’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, un’associazione ONLUS che si occupa della tutela dei diritti di persone con disabilità, spegne 60 candeline con una giornata di iniziative in tutta Italia che vedranno protagoniste le persone con disabilità e le loro famiglie.

Sono pronti a celebrare l’importante anniversario a anche a Somma Lombardo. Anffas Ticino dedicherà tutta la giornata a festeggiare l’evento con diversi appuntamenti.

Mercoledì 28 marzo alle ore 10.30 ci sarà un flash-mob in via Milano a Somma Lombardo. Dalle 11 alle 12 in piazza del comune verrà organizzato un banchetto per servire caffè, biscotti e una rosa ai cittadini.

Alle 16.30 verrà inaugurata la nuova sede del centro diurno, che ospiterà il CSE e lo SFA, mentre alle 17 è previsto un brindisi, in contemporanea con tutta Italia. Durante tutta la giornata ci sarà un open day che renderà possibile visitare i tanti servizi offerti nella struttura sommese.