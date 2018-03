A Cairate la rappresentazione della “Passione di Cristo”

La Comunità Pastorale Santa Maria Assunta, le Parrocchie di Cairate, Bolladello, Peveranza organizzano la diciassettesima edizione della Sacra “Passione di Cristo”. La rappresentazione avrà due momenti importanti: l'”Ultima cena” giovedì 22 marzo, alle ore 20,45, sul Sagrato della Chiesa Santa Maria Assunta Peveranza ( in caso di maltempo verrà effettuata a Cairate Chiesa Santi Ambrogio e Martino). In questa occasione verrà fatta una ricostruzione scenica accurata, e

sarà un momento di intensa meditazione e riflessione.

Domenica 25 marzo alle 15 invece, si terrà la “Passione di Cristo” alla Parrocchia di Sant’Ambrogio Oratorio in Bolladello.

L’intera Comunità di Crosio è stata direttamente coinvolta per organizzare questi due eventi, si sono attivate le Parrocchie di Crosio e Daverio, la Pro Crosio, la Protezione Civile e l’Amministrazione, ma anche tanti cittadini che daranno il loro contributo partecipando in veste di attori e comparse.

Con la Passione verranno rappresentate: l’entrata in Gerusalemme, i bambini che incontrano Gesù, l’orto degli ulivi, la negazione di Pietro, l’arresto di Gesù, il giudizio di Caifa, il giudizio di Pilato, la flagellazione, la crocefissione, la deposizione. La rappresentazione “sacra” della morte di Gesù ogni anno viene effettuata in un paese diverso, con l’intento di accomunare e far condividere a più persone momenti di religiosa meditazione e per vivere la Pasqua con intensità. Le informazioni relative all’intera manifestazione si troveranno in: www.passioneitinerante.eu.