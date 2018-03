Cambiamenti in corso a Varesenews

Da poco abbiamo festeggiato 20 anni. Nel farlo abbiamo messo al centro il futuro coscienti che questo ha una sola certezza: il cambiamento.

Un elemento che riguarda noi come collettivo, ma anche la vita delle singole persone che collaborano con noi. È uno dei punti di forza del progetto Varesenews che festeggia mese dopo mese traguardi notevoli. Siamo stabilmente sopra le 150mila visite al giorno. Ogni settimana grazie al giornale e ai nostri account social raggiungiamo oltre un milione di persone e abbiamo due milioni di interazioni. È sempre più vero che portiamo Varese nel mondo valorizzandone ogni aspetto.

Come dicevamo però non ci si può fermare, e in questi giorni ci sono cambiamenti importanti per il giornale.

Da oggi Roberto Rotondo, uno dei fondatori di Varesenews, passerà a lavorare nella redazione del Tg regionale Rai del Piemonte. Lui iniziò a scrivere già dal 1996 con la nostra realtà quando ancora si facevano esperimenti editoriali anche di natura cartacea. Dal 2004, per tre anni, Roberto ha lavorato a Milano all’agenzia di stampa Adnkronos. Rientrato a Varese è stato anche corrispondente del Corriere della sera. Ora la nuova avventura professionale nelle file della Rai.

GLI ALTRI CAMBIAMENTI A VARESENEWS

Dopo tre anni di lavoro la struttura organizzativa del giornale vive alcuni cambiamenti. Da oggi il responsabile della politica a livello provinciale sarà Tomaso Bassani, trentenne albizzatese, da 10 anni a Varesenews con diversi ruoli e competenze.

Le relazioni con il comune di Varese sono affidate a Stefania Radman e la cronaca giudiziaria ad Andrea Camurani. Alla guida dell’area business si conferma Manuel Sgarella che era passato a questa responsabilità già dall’inizio dell’anno.