«Cancellati i ruoli di garanzia della seconda e terza carica dello Stato»

Dopo la (faticosa) elezione dei presidenti di Camera e Senato arrivano le dichiarazioni dei politici varesini.

Alessandro Alfieri, neo eletto al Senato della Repubblica

«Alberti Casellati di Forza Italia al Senato; Fico del Movimento 5 stelle alla Camera. Il patto Salvini-Di Maio, sancito in stile prima repubblica, ha retto. Adesso vediamo se sono in grado di fare una proposta per governare insieme il Paese. Sarebbe troppo comodo se lo facessero funzionare solo per spartirsi le poltrone!»

Maria Chiara Gadda, deputata del PD

«La Terza Repubblica inizia all’insegna di una logica spartitoria che cancella i ruoli di garanzia affidati alla seconda e terza carica dello Stato. Sarebbe questo il cambiamento? Alle figura del presidente del Senato e della Camera era finora affidata una funzione di garanzia. Oggi questa funzione è stata sepolta nel chiuso di oscuri caminetti e trattative di basso profilo. E, forzatura nella forzatura, si sono voluti proporre anche nomi di un partito, come Forza Italia, che si era tenuto fuori dalla trattativa tra i due principali contraenti, Lega e M5S».

«Sarà curioso assistere agli sviluppi politici di questa intesa, considerati i toni, tutt’altro che comprensivi, con cui un tempo Fico si rivolgeva al centrodestra».