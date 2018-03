Canottieri Varese, nono posto a Londra

Oltre all’ottima prestazione dell’equipaggio femminile della Lombardia (con due varesotte ai remi: Benedetta Bulghroni e Greta Schwartz), la School Head of the River Race – storica regata organizzata sul Tamigi – ha visto in acqua anche un equipaggio tutto targato Canottieri Varese.

L’otto junior della Schiranna ha gareggiato quest’oggi, lunedì 12 marzo, chiudendo la propria fatica nel tempo di 17’22”, un risultato cronometrico che ha permesso all’ammiraglia giallo-azzurra di ottenere il nono posto della propria categoria, a soli 5″ dalla sesta posizione. A coordinare l’equipaggio i tecnici Ioan Dima e Pierpaolo Frattini.

La gara è stata vinta dai britannici della St. Paul’s School BC (16’40″6), club londinese che ha sede proprio sulle rive del Tamigi; podio anche per Shiplake College A ed Eton College distanziate tra loro di soli 2 decimi.